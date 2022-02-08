ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

КрАЗ готовит совершенно новый развозной грузовик малого класса

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 12:30
КрАЗ готовит совершенно новый развозной грузовик малого класса КрАЗ-5401Н2 (Фото: autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

Кременчугский автозавод разрабатывает новое семейство легких двухосных грузовиков грузоподъемностью до 5 тонн. Полноприводная версия бескапотной машины в армии может заменить ГАЗ-66.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ICTV.

По словам генерального директора предприятия Романа Черняка, первые прототипы новой модели увидят свет уже в текущем году. Машине пророчат роль развозного грузового автомобиля на городских и пригородных маршрутах.

"Мы планируем где-то на лето еще одну модель малой грузоподъемности – в районе 5 тонн. Поверьте, раньше у нас был создан технологический цикл под большие машины и перейти на более малые грузовики очень не просто. Мы для этого закупаем новое, современное оборудование", – сказал Роман Черняк.

КрАЗ готовит совершенно новый развозной грузовик малого классаМожно предположить, что конструктивно и компоновкой новый грузовой КрАЗ будет схож с прототипом КрАЗ-5401Н2, который появился в 2016 году. Двухосная машина ранее получила кабину Renault и оснащался 170-сильным турбодизелем.

Армейская полноприводная версия машины с колесной формулой 4х4 может получить тот же силовой агрегат. Но ради большей живучести полноприводнику усилят раму, дополнят автомобиль лебедкой и пр.

Напомним, что КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков. Бескапотные машины получат систему полного привода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения