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На украинских дорогах появятся новые светофоры: что они будут регулировать

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Четверг 10 февраля 2022 11:57
На украинских дорогах появятся новые светофоры: что они будут регулировать Светофор для велосипедов (Фото: velosiped.kz)
Автор: Константин Широкун

Новые светофоры для велосипедистов могут появиться на украинских дорогах уже в ближайшем будущем. Такие сигнальные устройства появились в свежей редакции государственного стандарта по светофорам.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ГП "ГосгорНИИ".

Подразумевается, что эти светофоры будут устанавливаться на оживленных перекрестках, на которые выходят велодорожки. Зеленый сигнал для двухколесного транспорта должен загораться на несколько секунд раньше, чем для машин, двигающихся в том же направлении.

Считается, что за это время велосипедисты смогут доехать до середины перекрестка и поворачивающие налево, или направо машины их отчетливо будут видеть, чтобы безопасно пропустить.

На украинских дорогах появятся новые светофоры: что они будут регулироватьНынешняя версия стандарта также подразумевает, что в случае, если велодорожка примыкает к пешеходному переходу, то отдельный светофор для велосипедов устанавливаться не будет, ездокам придется спешиваться и перевозить двухколесное транспортное средство через дорогу вместе с пешеходами.

ГП "ГосгорНИИ" до 28 февраля принимает правки, комментарии и пожелания касательно новой редакции стандарта о светофорах, потому вероятно окончательный вариант алгоритма работы и мест установки новых велосветофоров станут известны позже.

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