Чтобы не пугать пешеходов: Tesla отзывает полмиллиона машин

Компания Tesla отзывает почти 580 тысяч электрокаров в США из-за звуков, которые могут быть опасными для пешеходов. Это уже четвертый массовый отзыв автомобилей марки за последние две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Washington Post.

Причиной отзыва более чем полумиллиона электромобилей Tesla стала функция "Boombox", позволяющая проигрывать различные звуки и мелодии через внешний динамик PWS (система предупреждения пешеходов).

По мнению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) посторонние звуки, издаваемые системой, могут "затенять" предупреждающие сообщения или быть неправильно истолкованными пешеходами. А, следовательно, функция "Boombox" несет потенциальный риск для безопасности пешеходов.

Отзыв затрагивает электромобили Tesla Mode 3 2017-2022 годов выпуска, а также Tesla Model X, Model Y и Model S, сошедшие с конвейера с 2020 года по настоящее время. Проблема будет решена путем обновления "по воздуху" программной прошивки, которое и отключит злосчастную функцию.

Это четвертый массовый отзыв автомобилей Tesla за две недели, поскольку регулирующие органы США усиливают контроль за крупнейшим в стране производителем электромобилей. Последним из них был отзыв 800 тысяч электрокаров из-за неисправности индикаторов ремней безопасности.

Напомним, что владельцы автомобилей компании Tesla пожаловались на неожиданные торможения транспорта. Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) получила всплеск жалоб за последние месяцы.