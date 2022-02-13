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Безкапотний КрАЗ, світлофори для велосипедистів та відкликання 580 тисяч Tesla. Головне зі світу авто

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Неділя 13 лютого 2022 15:24
Безкапотний КрАЗ, світлофори для велосипедистів та відкликання 580 тисяч Tesla. Головне зі світу авто Новий безкапотний КрАЗ і світлофори для велосипедистів (Фото: Колаж РБК-Україна Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Завод КрАЗ почав розробку нового сімейства розвізних вантажівок середньої вантажопідйомності., а Tesla відкликає майже 580 тисяч машин. Крім того, в Україні незабаром з'являться окремі світлофори для велосипедистів, а для власників елітних авто хочуть істотно збільшити штрафи за порушення ПДР

Про головні Автомобільні новини читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

КрАЗ готує нову розвізну вантажівку

Безкапотний КрАЗ, світлофори для велосипедистів та відкликання 580 тисяч Tesla. Головне зі світу авто

Кременчуцький автозавод розробляє нове сімейство безкапотних вантажівок. Ці двовісні машини матимуть вантажопідйомність до 5 тонн, також буде передбачена повнопривідна версія з прицілом для використання для військових потреб.

Перший прототип машини нового сімейства повинен з'явитися влітку цього року. За конструкцією і компонуванням новий розвізний КрАЗ, ймовірно, буде мати багато спільного з експериментальною вантажівкою КрАЗ-5401Н2 (на фото вище), представленим у 2016 році.

Як відзначають на заводі, для розробки та подальшого випуску нового сімейства вантажівок вже розпочато закупівлю нового сучасного обладнання.

Компанія Tesla відкликає майже 580 тисяч машин

Безкапотний КрАЗ, світлофори для велосипедистів та відкликання 580 тисяч Tesla. Головне зі світу авто

Tesla буде змушена провести відкличну кампанію для майже 580 тисяч своїх електромобілів, проданих з США. Відкликання та усунення проблеми доведеться зробити за наполяганням Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Причина відкликання-функція "Boombox", яка може програвати звуки та мелодії через зовнішній динамік системи PWS (попередження пішоходів). Як відзначають в NHTSA, деякі з цих звуків можуть ввести пішоходів в оману. Для усунення проблеми та відключення функції програмне забезпечення буде оновлено"по повітрю".

Відкликання торкнеться електромобілі Tesla Mode 3 (2017-2022 років випуску), а також Model X, Model Y і Model S, які випущені з 2020 року. Зазначимо, це четвертий масовий відкликання автомобілів Tesla з початку 2022 року.

В Україні з'являться світлофори для велосипедистів

Безкапотний КрАЗ, світлофори для велосипедистів та відкликання 580 тисяч Tesla. Головне зі світу авто

На дорогах України вже найближчим часом почнуть масово встановлювати світлофори для велосипедистів. Вони з'явилися в новій редакції галузевого стандарту. Насамперед світлофори для велосипедистів з'являться на жвавих перехрестях, які перетинають велодоріжки

Зараз діє норма, що якщо велодоріжка примикає до пішохідного переходу, окремий світлофор для велосипедів не потрібен. Велосипедистам потрібно спішитися і перевести велосипед через дорогу разом з пішоходами.

У новій версії стандарту зазначено, що на окремому світлофорі для велосипедистів зелений сигнал буде включатися на кілька секунд раніше, ніж для машин, що рухаються в тому ж напрямку.

Збільшення штрафи для власників елітних авто

Безкапотний КрАЗ, світлофори для велосипедистів та відкликання 580 тисяч Tesla. Головне зі світу авто

В Україні для власників елітних автомобілів хочуть в 10 разів збільшити штрафи за порушення ПДР. Відповідний законопроект вже внесений до Верховної Ради.

Збільшення штрафів передбачається для тих же автомобілів, які підпадають під так званий податок на розкіш. Відповідно до Податкового кодексу, в цю категорію потрапляють автомобілі, які коштують понад 375 мінімальних зарплат - це 2 437 500 грн або, в перерахунку, близько 85 тис.доларів.

Зараз штраф за перевищення швидкості на 20-50 км/год становить 340 грн, а, наприклад, їзда без "прав" обійдеться в 3400 грн. Якщо законопроект буде прийнятий, власники дорогих авто платитимуть за ці порушення 3400 і 34 тис.гривень відповідно. Проект закону передбачає, що нові збільшені штрафи можуть вступити в дію з 1 січня 2023 року.

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