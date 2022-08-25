Польоти за кордоном. Як працюють українські авіакомпанії під час війни

SkyUp нарощує обсяги перевезень, а у МАУ виявилося менше літаків

Під час війни, поки українське небо закрите, деякі українські авіакомпанії знайшли роботу для свого екіпажу та літаків за кордоном. Вони й далі продовжують перевозити пасажирів, але в інших країнах.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дослідження Avianews.

"Оскільки через напад Росії домашній ринок для авіаперевізників наразі закритий, вони почали приймати замовлення на перевезення від інших авіакомпаній та туроператорів", - йдеться у публікації.

У SkyUp - найбільший парк літаків

За даними дослідження, зараз найбільшим парком з українською реєстрацією оперує українська авіакомпанія SkyUp. Вона вже виконує рейси на дев’яти літаках: одному Boeing 737-700 та восьми Boeing 737-800.

Також у серпні цей авіаперевізник отримав ще один Boeing 737-800 та після завершення підготовчих робіт планує почати на ньому польоти, писало РБК-Україна напередодні.

"Маршрутна мережа SkyUp зараз включає рейси по Європі та Туреччині. Компанія працює на умовах мокрого лізингу з авіакомпаніями Air Albania, Corendon Airlines, Tailwind Airlines, Smartwings Slovakia, Smartwings, Freebird Airlines та навіть Wizz Air", - пише Avianews.

Фото: Boeing 737-96N(ER) авіакомпанії SkyUp (uk.wikipedia.org)

За даними видання, зараз в країнах Європи виникли доволі сприятливі умови для такого типу оренди. У попередні два роки європейські авіакомпанії скоротили свій флот. А зараз, коли попит відновився, достатніх ресурсів там не мають і потребують нового флоту.

Умови мокрого лізингу літаків передбачають, що SkyUp на власних літаках з українським екіпажем літає під замовлення інших компаній.

"За це український авіаперевізник отримує фіксовану плату, яка не залежить від заповнення місць. Продажі квитків виконує замовник рейсів, на якому лежить відповідальність за прибутковість польотів", - йдеться у повідомленні.

МАУ втратила звання найбільшої авіакомпанії країни

Також змінилися й потужності авіакомпаній. МАУ, яку дев'ять років поспіль вважали найбільшою авіакомпанією України, тепер значно відстає від SkyUp за розміром активного флоту.

Компанія задіяла для польотів між європейськими містами чотири судна: один Boeing 737-800, два Boeing 737-900ER та один Embraer E190.

Фото: Літак МАУ в аеропорту Діагорас, острів Родос у Греції (uk.wikipedia.org)

Boeing 737-800 та Boeing 737-900ER виконують рейси на умовах мокрого лізингу для Air Albania і SmartLynx Airlines. Інший Boeing 737-900ER МАУ використовує у Польщі для перевезень туристів місцевого туроператора на популярні курорти. Embraer E190 виконує рейси по Європі раз на декілька днів.

Що відбувається у Bees Airline та інших авіакомпаній

Інші великі українські авіакомпанії, які перевозили пасажирів до лютого 2022 року, тепер польотів не виконують. Простоюють літаки “Рози Вітрів” (Windrose), Bees Airline та Azur Air Ukraine.

До слова, нещодавно Державна авіаційна служба України анулювала сертифікат експлуатанта авіакомпанії Bees Airline. У компанії не залишилося власних літаків - їх повернули за кордон на вимогу лізингодавця. Втім, у компанії повідомили, що будуть боротися за повернення ліцензії.

Тим часом у Bees Airline заявили, що створили благодійний фонд "Майбутнє з Бджолами", щоб допомагати у відбудові України. Зокрема, допомагатимуть відновлювати зруйновану школу на Чернігівщині, батальйону "Госпітальєри", житомирській лікарні, де лікують постраждалі від агресії Росії та іншим.

Нагадаємо, у липні 2022 року стало відомо, що SkyUp відкриє нову авіакомпанію в Європі: буде обслуговувати популярні туристичні напрямки.