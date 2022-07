Запуск компанії планується на осінь: будуть рейси з країн Балтії, Румунії, Молдови

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує відкрити в ЄС власну авіакомпанію вже цієї осені. На початкових етапах вона буде виконувати чартерні перевезення для туристичних операторів з Європи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Forbes.

У наданій виданню інформації уточнюється, що спершу нова компанія буде виконувати перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини. Не виключено, що будуть також польоти з Австрії та Німеччини.

Очікується, що основну частку маршрутів складуть популярні туристичні напрямки. Наприклад, Єгипет та Туреччина. Також плануються рейси до екзотичних країн, таких як Танзанія.

"Безумовно, значний обсяг рейсів виконуватиметься для нашої групи компаній - туроператора Join Up Baltics, Join UP Romania та Join UP Poland", - розповідає комерційний директор SkyUp Людмила Слободянюк.

На другому етапі – з кінця березня 2023 року, коли в авіації починається літній сезон, SkyUp хоче запустити регулярні рейси з країн ЄС. За словами співрозмовника видання, таким чином сподіваються реалізувати "давно запланований стратегічний намір - створення повноцінної європейської авіакомпанії, яка оперуватиме в ЄС.

Європейська компанія від SkyUp буде виконувати основну частину рейсів за межі ЄС і, як тільки це стане можливим після відкриття неба, також і до України.

За словами Людмили Слободянюк, нова компанія планує розпочати продаж квитків у листопаді-грудні. До початку нового туристичного сезону кількість літаків збільшать до 19. Три з них хочуть отримати ще цього року.

У SkyUp Airlines назву нової компанії, обсяг інвестицій та карту маршрутів поки не розкрили. Пояснюють це тим, що саме зараз триває завершальна фаза обговорення маршрутної мережі, розкладу, аеропортів базування.

Втім, вже відомо, що новий перевізник буде зареєстрований на Мальті. У компанії кажуть, що таке рішення прийняли через швидкість реєстрації нової компанії, підтримку місцевої влади та податкове законодавство.

"Для старту на Мальті потрібно не менше двох літаків та інвестиції до 5 млн євро для отримання необхідних дозволів, розв'язання технічних питань та витрат на перші рейси", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, борт компанії SkyUp виконує рейси для WizzAir в Європі. Також і частина інших літаків компанії працює за кордоном.