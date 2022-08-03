Державіаслужба анулювала ліцензію української авіакомпанії: про кого йде мова

Bees Airline втратила сертифікат експлуатанта і започаткувала благодійний фонд

Державна авіаційна служба України анулювала Сертифікат експлуатанта товариства з обмеженою відповідальністю "Біз Ейрлайн" - української авіакомпанії Bees Airline.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на наказ Державіаслужби.

Відповідно до наказу, Сертифікат анульовано у зв'язку з незабезпеченням товариством з обмеженою відповідальністю "Біз Ейрлайн" експлуатації не менше двох повітряних суден. Повідомляється, що компанія має негайно повернути Сертифікат експлуатанта № UA059 з експлуатаційними специфікаціями до Державіаслужби.

"Відкладаємо всі плани до перемоги"

Як стало відомо РБК-Україна, клієнти компанії Bees Airline тим часом отримують листи такого змісту:

"Ми, команда Авіакомпанії БІЗ (Bees Airline), зі щирим серцем прагнули розвивати авіацію та туризм України. Але війна змусила нас повністю зупинити польоти та відкласти всі плани до перемоги. Ми щиро віримо, що вже в недалекому майбутньому ми зможемо з радістю зустрічати Вас на наших рейсах. Та водночас ми не можемо залишатися осторонь, склавши руки. Кожен з нас на своєму фронті робить свій внесок в таку жадану перемогу", - йде мова у листі.

Фото: Літак компанії Bees Airline (Віталій Носач/РБК-Україна)

Компанія повідомила, що створила благодійний фонд "Майбутнє з Бджолами", щоб допомагати у відбудові України. Зокрема, допомагатимуть відновлювати зруйновану школу на Чернігівщині, батальйону "Госпітальєри", житомирській лікарні, де лікують постраждалі від агресії Росії та іншим.

Bees Airline тимчасово відправила літаки за кордон

Нагадаємо, в середині лютого, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, авіакомпанія Bees Airline тимчасово перегнала використовувані нею літаки за кордон.

У її парку знаходилися чотири Boeing 737-800, власниками яких є американські компанії San Сlemente Leasing LLC та BANK OF UTAH. Перегнати літаки вимагав лізингодавець. Тоді цю міру називали тимчасовою, і Bees Airline продовжувала максимально виконувати заплановані на той момент рейси. Далі експлуатація літаків стала неможливою через вторгнення Росії та закриття повітряного простору України.

Також у липні 2022 року стало відомо, що SkyUp відкриє нову авіакомпанію в Європі: вона буде обслуговувати популярні туристичні напрямки.