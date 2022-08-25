Полеты за границей. Как работают украинские авиакомпании во время войны

SkyUp наращивает объемы перевозок, а у МАУ оказалось меньше самолетов

Во время войны, пока украинское небо закрыто, некоторые украинские авиакомпании нашли работу для своего экипажа и самолетов за рубежом. Они продолжают перевозить пассажиров, но в других странах.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на исследование Avianews.

"Поскольку из-за нападения России домашний рынок для авиаперевозчиков пока закрыт, они начали принимать заказы на перевозку от других авиакомпаний и туроператоров", — говорится в публикации.

У SkyUp - самый большой парк самолетов

По данным исследования, сейчас крупнейшим парком с украинской регистрацией оперирует украинская авиакомпания SkyUp. Она уже выполняет рейсы на девяти самолетах: одном Boeing 737-700 и восьми Boeing 737-800.

Также в августе этот авиаперевозчик получил еще один Boeing 737-800 и после завершения подготовительных работ планирует начать на нем полеты, писало РБК-Украина накануне.

"Маршрутная сеть SkyUp сейчас включает рейсы по Европе и Турции. Компания работает на условиях мокрого лизинга с авиакомпаниями Air Albania, Corendon Airlines, Tailwind Airlines, Smartwings Slovakia, Smartwings, Freebird Airlines и даже Wizz Air", — пишет Avianews.

Фото: Boeing 737-96N(ER) авиакомпании SkyUp (uk.wikipedia.org)

По данным издания, сейчас в странах Европы возникли довольно благоприятные условия для такого типа аренды. В предыдущие два года европейские авиакомпании сократили свой флот. А сейчас, когда спрос восстановился, достаточных ресурсов там не имеют и нуждаются в новом флоте.

Условия мокрого лизинга самолетов предусматривают, что SkyUp на собственных самолетах с украинским экипажем летает под заказ других компаний.

"За это украинский авиаперевозчик получает фиксированную плату, которая не зависит от заполнения мест. Продажи билетов выполняет заказчик рейсов, на котором лежит ответственность за прибыльность полетов", — говорится в сообщении.

МАУ лишилась звания крупнейшей авиакомпании страны

Также изменились и мощности авиакомпаний. МАУ, которую девять лет подряд считали крупнейшей авиакомпанией Украины, теперь значительно отстает от SkyUp по размеру активного флота.

Компания задействовала для полетов между европейскими городами четыре судна: один Boeing 737-800, два Boeing 737-900ER и один Embraer E190.

Фото: Самолет МАУ в аэропорте Диагорас, остров Родос в Греции (uk.wikipedia.org)

Boeing 737-800 и Boeing 737-900ER выполняют рейсы на условиях мокрого лизинга для Air Albania и SmartLynx Airlines. Другой Boeing 737-900ER МАУ использует в Польше для перевозок туристов местного туроператора на популярные курорты. Embraer E190 выполняет рейсы по Европе раз в несколько дней.

Что происходит в Bees Airline и других авиакомпаний

Другие крупные украинские авиакомпании, которые перевозили пассажиров до февраля 2022 года, теперь полеты не выполняют. Простаивают самолеты "Розы Ветров" (Windrose), Bees Airline и Azur Air Ukraine.

К слову, недавно Государственная авиационная служба Украины аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании Bees Airline. У компании не осталось собственных самолетов - их вернули за границу по требованию лизингодателя. Впрочем, в компании сообщили, что будут бороться за возврат лицензии.

Между тем в Bees Airline заявили, что создали благотворительный фонд "Будущее с пчелами", чтобы помогать в восстановлении Украины. В частности, будут помогать восстанавливать разрушенную школу на Черниговщине, батальона "Госпитальеры", Житомирской больницы, где лечат пострадавшие от агрессии России и другим.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что SkyUp откроет новую авиакомпанию в Европе: будет обслуживать популярные туристические направления.