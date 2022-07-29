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Трускавець та Східниця. Які курорти західної України працюють під час війни

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П'ятниця 29 липня 2022 13:41
Трускавець та Східниця. Які курорти західної України працюють під час війни Фото: Бальнеологічні курорти західної України (respecthotel.com.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Який режим роботи у санаторіїв на бальнеологічних курортах Львівської області цього літа

Попри триваючу війну, відомі бальнеологічні курорти Львівщини — Моршин, Трускавець і Східниця — приймають бажаючих відпочити й поправити здоров'я. Однак у роботі деяких лікувально-профілактичних закладів регіону є зміни.

Яка обстановка зараз на популярних курортах західної України, де і як там можна пройти лікування, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на УНН.

Моршин

Один з найстаріших бальнеологічних курортів України, відомий ще з кінця XVIII століття, коли він став улюбленим місцем відпочинку представників європейського вищого суспільства. Прославили його мінеральні води, які показані й давно використовуються при лікуванні найрізноманітніших захворювань, але в першу чергу — шлунка і кишечника.

Зараз, попри воєнний стан, Моршин продовжує роботу. Тут доступні практично всі локації, пов'язані з лікуванням, оздоровленням і туризмом. У їх числі — центральний бювет поруч з курортним парком, розташована поруч з ним Бальнеологічна лікарня, а також кафе, магазини, сувенірні крамниці та туристичні бюро.

Трускавець та Східниця. Які курорти західної України працюють під час війни

Фото: Бювет в Моршині (wikipedia.org)

Санаторії Моршина, які продовжують роботу під час війни:

  • "Лаванда"
  • "Дністер"
  • "Черемош"
  • "Одеса"
  • "Перлина Прикарпаття"
  • "Аркадія"
  • "Зорецвіт"
  • "Моршинський"
  • "Світанок"
  • "Мармуровий палац"

Крім того, гостей курорту приймають десятки пансіонатів, приватних готелів, міні-готелів, садиб і гостьових будинків Моршина. У місті, як і до війни, працює громадський транспорт, налагоджено регулярне автобусне сполучення зі Львовом.

Трускавець

Трускавець — лідер за кількістю та різноманітністю джерел мінеральних вод в регіоні. Але його гордість — гідрокарбонатно-магнієва "Нафтуся" з низкою цілющих властивостей і показань, основні серед яких — захворювання шлунково-кишкового тракту, жовчовивідних і сечостатевих шляхів, нирок, цукровий діабет та інші.

У мирний час Трускавець був цілорічним курортом, але цього року через повномасштабну російську агресію запрацював лише в перший день літа. Разом з тим не всі санаторії, пансіонати й готелі міста приймають гостей на відпочинок і лікування.

Трускавець та Східниця. Які курорти західної України працюють під час війни

Фото: Гордість Трускавця — гідрокарбонатно-магнієва "Нафтуся" з низкою цілющих властивостей (wikipedia.org)

Багато хто ще з кінця лютого став тимчасовим домом для українців, які втекли з окупованих територій і місць, де йшли активні бойові дії. Ще частина лікувально-профілактичних закладів Трускавця приймає виключно українських військових, які постраждали в боях і потребують лікування та/або реабілітації.

Санаторії та курортні комплекси Трускавця, які відкриті для гостей:

  • "Карпати"
  • "Шахтар"
  • "Молдова"
  • "Ріксос Прикарпаття"
  • "Кристал"
  • "Еліт Дніпро"
  • "Лісова пісня"
  • "Дніпро-Бескид"
  • "Аркада"
  • "Алмаз"
  • "Перлина Прикарпаття"

Трускавець та Східниця. Які курорти західної України працюють під час війни

Трускавець та Східниця. Які курорти західної України працюють під час війниФото: Цього року через повномасштабну російську агресію Трускавець запрацював тільки у перший день літа (Катерина Гончарова/РБК-Україна)

Крім них, у Трускавці працюють приватні клініки, чимало готелів і гостьових будинків. Як і раніше всім бажаючим доступний бювет №1, розташований на бульварі Торосевича. Він призначений для питного лікування мінеральними водами "Нафтуся", "Марія", "Софія" і "Броніслава". Режим роботи у 2022 році: 08:00-10:00, 12:00-15:00 і 17:00-19:00.

Також працює більшість кафе, ресторанів, сувенірних кіосків і турагентств, що пропонують екскурсії по Львівській області та Карпатам. Відкрито магазини, супермаркети й продовольчі ринки. Міський транспорт ходить за розкладом.

Як і до війни, до Трускавця можна дістатися на поїзді з Києва, Харкова та Дніпра. Зі Львова електричкою або автобусом, що прямує до Східниці. Прямі автобусні рейси зі Львова до Трускавця тимчасово не виконуються.

Східниця

Східниця мальовниче селище міського типу недалеко від Дрогобича і відомий бальнеологічний курорт. Він наймолодший, і стрімко розвивається. Тут близько чотирьох десятків джерел мінеральних вод, включаючи знамениту "Нафтусю" і воду з високим вмістом заліза. Але славиться Східниця не тільки ними, а й багатими родовищами озокериту, який корисний при захворюваннях сечостатевої системи.

З початком війни курорт активно приймав біженців з південно-східних областей країни, але зараз частина з них повернулася додому, ще частина перебралася в сусідні регіони, і місцеві санаторії та інші лікувально-оздоровчі комплекси знову чекають на свою звичну аудиторію бажаючих відпочити й підлікуватися.

Трускавець та Східниця. Які курорти західної України працюють під час війни

Фото: У Східниці влітку 2022 року працює до десятка санаторіїв (respecthotel.com.ua)

Санаторії Східниці, які працюють влітку

  • "Три сини і дочка"
  • "Респект"
  • "Київська Русь"
  • "ТуСтань"
  • "ДіАнна"
  • "Санта-Марія"
  • "Зелений Бір"
  • "Таор-Карпати"
  • "Стожар"

Крім того, працюють готелі, готельні комплекси та садиби Східниці. Відкрито бювети, магазини, кафе і ресторани, екскурсійні бюро.

Добиратися до Східниці зручно зі Львова, звідки в селище ходять прямі автобуси та електрички, що прямують до Трускавця.

Війна не позбавила українців бажання жити, відпочивати і їздити у мандрівку. Західна Україна в цьому сенсі залишається найпопулярнішим напрямком, а тут особливе місце займають бальнеологічні курорти. Вони, попри непросту обстановку в країні, працюють в колишньому режимі й чекають гостей для відпочинку і лікування.

Нагадаємо, ми писали, як працюють заміські комплекси під Києвом під час війни та чи знизився попит на готелі.

Також повідомлялося, як цього літа відпочивають у Карпатах і які морські курорти України захопила Росія у 2022 році.

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