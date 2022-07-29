Трускавець та Східниця. Які курорти західної України працюють під час війни
Який режим роботи у санаторіїв на бальнеологічних курортах Львівської області цього літа
Попри триваючу війну, відомі бальнеологічні курорти Львівщини — Моршин, Трускавець і Східниця — приймають бажаючих відпочити й поправити здоров'я. Однак у роботі деяких лікувально-профілактичних закладів регіону є зміни.
Яка обстановка зараз на популярних курортах західної України, де і як там можна пройти лікування, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на УНН.
Моршин
Один з найстаріших бальнеологічних курортів України, відомий ще з кінця XVIII століття, коли він став улюбленим місцем відпочинку представників європейського вищого суспільства. Прославили його мінеральні води, які показані й давно використовуються при лікуванні найрізноманітніших захворювань, але в першу чергу — шлунка і кишечника.
Зараз, попри воєнний стан, Моршин продовжує роботу. Тут доступні практично всі локації, пов'язані з лікуванням, оздоровленням і туризмом. У їх числі — центральний бювет поруч з курортним парком, розташована поруч з ним Бальнеологічна лікарня, а також кафе, магазини, сувенірні крамниці та туристичні бюро.
Фото: Бювет в Моршині (wikipedia.org)
Санаторії Моршина, які продовжують роботу під час війни:
- "Лаванда"
- "Дністер"
- "Черемош"
- "Одеса"
- "Перлина Прикарпаття"
- "Аркадія"
- "Зорецвіт"
- "Моршинський"
- "Світанок"
- "Мармуровий палац"
Крім того, гостей курорту приймають десятки пансіонатів, приватних готелів, міні-готелів, садиб і гостьових будинків Моршина. У місті, як і до війни, працює громадський транспорт, налагоджено регулярне автобусне сполучення зі Львовом.
Трускавець
Трускавець — лідер за кількістю та різноманітністю джерел мінеральних вод в регіоні. Але його гордість — гідрокарбонатно-магнієва "Нафтуся" з низкою цілющих властивостей і показань, основні серед яких — захворювання шлунково-кишкового тракту, жовчовивідних і сечостатевих шляхів, нирок, цукровий діабет та інші.
У мирний час Трускавець був цілорічним курортом, але цього року через повномасштабну російську агресію запрацював лише в перший день літа. Разом з тим не всі санаторії, пансіонати й готелі міста приймають гостей на відпочинок і лікування.
Фото: Гордість Трускавця — гідрокарбонатно-магнієва "Нафтуся" з низкою цілющих властивостей (wikipedia.org)
Багато хто ще з кінця лютого став тимчасовим домом для українців, які втекли з окупованих територій і місць, де йшли активні бойові дії. Ще частина лікувально-профілактичних закладів Трускавця приймає виключно українських військових, які постраждали в боях і потребують лікування та/або реабілітації.
Санаторії та курортні комплекси Трускавця, які відкриті для гостей:
- "Карпати"
- "Шахтар"
- "Молдова"
- "Ріксос Прикарпаття"
- "Кристал"
- "Еліт Дніпро"
- "Лісова пісня"
- "Дніпро-Бескид"
- "Аркада"
- "Алмаз"
- "Перлина Прикарпаття"
Фото: Цього року через повномасштабну російську агресію Трускавець запрацював тільки у перший день літа (Катерина Гончарова/РБК-Україна)
Крім них, у Трускавці працюють приватні клініки, чимало готелів і гостьових будинків. Як і раніше всім бажаючим доступний бювет №1, розташований на бульварі Торосевича. Він призначений для питного лікування мінеральними водами "Нафтуся", "Марія", "Софія" і "Броніслава". Режим роботи у 2022 році: 08:00-10:00, 12:00-15:00 і 17:00-19:00.
Також працює більшість кафе, ресторанів, сувенірних кіосків і турагентств, що пропонують екскурсії по Львівській області та Карпатам. Відкрито магазини, супермаркети й продовольчі ринки. Міський транспорт ходить за розкладом.
Як і до війни, до Трускавця можна дістатися на поїзді з Києва, Харкова та Дніпра. Зі Львова — електричкою або автобусом, що прямує до Східниці. Прямі автобусні рейси зі Львова до Трускавця тимчасово не виконуються.
Східниця
Східниця — мальовниче селище міського типу недалеко від Дрогобича і відомий бальнеологічний курорт. Він — наймолодший, і стрімко розвивається. Тут близько чотирьох десятків джерел мінеральних вод, включаючи знамениту "Нафтусю" і воду з високим вмістом заліза. Але славиться Східниця не тільки ними, а й багатими родовищами озокериту, який корисний при захворюваннях сечостатевої системи.
З початком війни курорт активно приймав біженців з південно-східних областей країни, але зараз частина з них повернулася додому, ще частина перебралася в сусідні регіони, і місцеві санаторії та інші лікувально-оздоровчі комплекси знову чекають на свою звичну аудиторію — бажаючих відпочити й підлікуватися.
Фото: У Східниці влітку 2022 року працює до десятка санаторіїв (respecthotel.com.ua)
Санаторії Східниці, які працюють влітку
- "Три сини і дочка"
- "Респект"
- "Київська Русь"
- "ТуСтань"
- "ДіАнна"
- "Санта-Марія"
- "Зелений Бір"
- "Таор-Карпати"
- "Стожар"
Крім того, працюють готелі, готельні комплекси та садиби Східниці. Відкрито бювети, магазини, кафе і ресторани, екскурсійні бюро.
Добиратися до Східниці зручно зі Львова, звідки в селище ходять прямі автобуси та електрички, що прямують до Трускавця.
Війна не позбавила українців бажання жити, відпочивати і їздити у мандрівку. Західна Україна в цьому сенсі залишається найпопулярнішим напрямком, а тут особливе місце займають бальнеологічні курорти. Вони, попри непросту обстановку в країні, працюють в колишньому режимі й чекають гостей для відпочинку і лікування.
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