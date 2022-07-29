Трускавець та Східниця. Які курорти західної України працюють під час війни

Який режим роботи у санаторіїв на бальнеологічних курортах Львівської області цього літа

Попри триваючу війну, відомі бальнеологічні курорти Львівщини — Моршин, Трускавець і Східниця — приймають бажаючих відпочити й поправити здоров'я. Однак у роботі деяких лікувально-профілактичних закладів регіону є зміни.

Яка обстановка зараз на популярних курортах західної України, де і як там можна пройти лікування, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на УНН.

Моршин

Один з найстаріших бальнеологічних курортів України, відомий ще з кінця XVIII століття, коли він став улюбленим місцем відпочинку представників європейського вищого суспільства. Прославили його мінеральні води, які показані й давно використовуються при лікуванні найрізноманітніших захворювань, але в першу чергу — шлунка і кишечника.

Зараз, попри воєнний стан, Моршин продовжує роботу. Тут доступні практично всі локації, пов'язані з лікуванням, оздоровленням і туризмом. У їх числі — центральний бювет поруч з курортним парком, розташована поруч з ним Бальнеологічна лікарня, а також кафе, магазини, сувенірні крамниці та туристичні бюро.

Фото: Бювет в Моршині (wikipedia.org)

Санаторії Моршина, які продовжують роботу під час війни:

"Лаванда"

"Дністер"

"Черемош"

"Одеса"

"Перлина Прикарпаття"

"Аркадія"

"Зорецвіт"

"Моршинський"

"Світанок"

"Мармуровий палац"

Крім того, гостей курорту приймають десятки пансіонатів, приватних готелів, міні-готелів, садиб і гостьових будинків Моршина. У місті, як і до війни, працює громадський транспорт, налагоджено регулярне автобусне сполучення зі Львовом.

Трускавець

Трускавець — лідер за кількістю та різноманітністю джерел мінеральних вод в регіоні. Але його гордість — гідрокарбонатно-магнієва "Нафтуся" з низкою цілющих властивостей і показань, основні серед яких — захворювання шлунково-кишкового тракту, жовчовивідних і сечостатевих шляхів, нирок, цукровий діабет та інші.

У мирний час Трускавець був цілорічним курортом, але цього року через повномасштабну російську агресію запрацював лише в перший день літа. Разом з тим не всі санаторії, пансіонати й готелі міста приймають гостей на відпочинок і лікування.

Фото: Гордість Трускавця — гідрокарбонатно-магнієва "Нафтуся" з низкою цілющих властивостей (wikipedia.org)

Багато хто ще з кінця лютого став тимчасовим домом для українців, які втекли з окупованих територій і місць, де йшли активні бойові дії. Ще частина лікувально-профілактичних закладів Трускавця приймає виключно українських військових, які постраждали в боях і потребують лікування та/або реабілітації.

Санаторії та курортні комплекси Трускавця, які відкриті для гостей:

"Карпати"

"Шахтар"

"Молдова"

"Ріксос Прикарпаття"

"Кристал"

"Еліт Дніпро"

"Лісова пісня"

"Дніпро-Бескид"

"Аркада"

"Алмаз"

"Перлина Прикарпаття"

Фото: Цього року через повномасштабну російську агресію Трускавець запрацював тільки у перший день літа (Катерина Гончарова/РБК-Україна)

Крім них, у Трускавці працюють приватні клініки, чимало готелів і гостьових будинків. Як і раніше всім бажаючим доступний бювет №1, розташований на бульварі Торосевича. Він призначений для питного лікування мінеральними водами "Нафтуся", "Марія", "Софія" і "Броніслава". Режим роботи у 2022 році: 08:00-10:00, 12:00-15:00 і 17:00-19:00.

Також працює більшість кафе, ресторанів, сувенірних кіосків і турагентств, що пропонують екскурсії по Львівській області та Карпатам. Відкрито магазини, супермаркети й продовольчі ринки. Міський транспорт ходить за розкладом.

Як і до війни, до Трускавця можна дістатися на поїзді з Києва, Харкова та Дніпра. Зі Львова — електричкою або автобусом, що прямує до Східниці. Прямі автобусні рейси зі Львова до Трускавця тимчасово не виконуються.

Східниця

Східниця — мальовниче селище міського типу недалеко від Дрогобича і відомий бальнеологічний курорт. Він — наймолодший, і стрімко розвивається. Тут близько чотирьох десятків джерел мінеральних вод, включаючи знамениту "Нафтусю" і воду з високим вмістом заліза. Але славиться Східниця не тільки ними, а й багатими родовищами озокериту, який корисний при захворюваннях сечостатевої системи.

З початком війни курорт активно приймав біженців з південно-східних областей країни, але зараз частина з них повернулася додому, ще частина перебралася в сусідні регіони, і місцеві санаторії та інші лікувально-оздоровчі комплекси знову чекають на свою звичну аудиторію — бажаючих відпочити й підлікуватися.

Фото: У Східниці влітку 2022 року працює до десятка санаторіїв (respecthotel.com.ua)

Санаторії Східниці, які працюють влітку

"Три сини і дочка"

"Респект"

"Київська Русь"

"ТуСтань"

"ДіАнна"

"Санта-Марія"

"Зелений Бір"

"Таор-Карпати"

"Стожар"

Крім того, працюють готелі, готельні комплекси та садиби Східниці. Відкрито бювети, магазини, кафе і ресторани, екскурсійні бюро.

Добиратися до Східниці зручно зі Львова, звідки в селище ходять прямі автобуси та електрички, що прямують до Трускавця.

Війна не позбавила українців бажання жити, відпочивати і їздити у мандрівку. Західна Україна в цьому сенсі залишається найпопулярнішим напрямком, а тут особливе місце займають бальнеологічні курорти. Вони, попри непросту обстановку в країні, працюють в колишньому режимі й чекають гостей для відпочинку і лікування.

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