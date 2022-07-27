Море в окупації. Які курорти України захопила Росія під час війни

Все узбережжя Азовського моря та частина Чорного чекають на звільнення від російських військ

Літо в Україні у 2022 році проходить зовсім інакше, ніж у попередні роки. Популярні раніше курорти на півдні нашої країни окуповані ворогом.

Якби не повномасштабне вторгнення Росії, українці б обговорювали підвищення чи зниження цін на житло в Залізному Порті та Скадовську, хтось критикував би нашестя медуз в Кирилівці, а інші просто раділи б тому, що отримали можливість відпочити на улюбленому Азові.

Окрім Автономної Республіки Крим, зараз тимчасово окуповані Росією всі курорти Азовського моря. Також – села та містечка Херсонщини, які мають вихід до Чорного моря. Ворог регулярно обстрілює ракетами й інші міста на півдні нашої країни. Зокрема, буквально недавно під обстріл потрапила Затока на Одещині, після чого там залишилися жахливі руйнування.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які популярні локації відпочинку в Україні тимчасово захопили окупанти у 2022 році.

Фото: Захід сонця у селі Хорли, Херсонська область (wikipedia.org)

Які українські курорти захопили окупанти

Скадовськ, Херсонська область;

Лазурне, Херсонська область;

Залізний Порт, Херсонська область;

Генічеськ та Арабатська стрілка, Херсонська область;

Хорли, Херсонська область;

Бердянськ, Запорізька область;

Кирилівка, запорізька область;

Приморськ, Запорізька область;

Степанівка Перша, Запорізька область;

Урзуф, Донецька область;

Мелекіне та Білосарайська коса, Донецька область;

та багато інших населених пунктів на узбережжі Чорного та Азовського морів, куди до повномасштабного вторгнення Росії щоліта приїздили десятки тисяч туристів. Розповідаємо про деякі із цих курортів детальніше.

Кирилівка

Це селище міського типу у Мелітопольському районі Запорізької області. Чи не найбільш популярний курорт на Азовському морі. До окупації росіянами був відомий як тиха й спокійна локація для сімейного відпочинку з дітьми.

Фото: Пляж у Кирилівці на Федотовій косі до приходу "русского мира" (wikipedia.org)

Тут функціонувало не менше 400 баз відпочинку, курортних комплексів, пансіонатів та приватного житла, яке здавали місцеві мешканці туристам. Працювали аквапарк та дельфінарій, можна було повчитися віндсерфінгу та кайтингу. Кирилівка як туристична локація цінується також і тому, що поруч немає великих портів. Це робить "місцеве" море чистим, а відпочинок – більш затишним.

З моменту окупації життя місцевих перетворилося на суцільний жах. Вони скаржаться на свавілля окупаційної верхівки. Фрагмент із листа-скарги опублікувало місцеве ЗМІ:

"Ці злочинці, прикриваючись своїми повноваженнями, отриманими від мелітопольського "губернатора" Балицького, відкрито зламують ворота, двері баз відпочинку, дитячих таборів, приватних будинків, вдираються у чужу власність та привласнюють собі землю, нерухомість та майно людей, яких немає у цей час у селищі. Вчиняють ці злочини особисто Є. Уманець та О. Петренко, навіть не побоюючись, що потрапляють під камери спостереження".

Скадовськ та острів Джарилгач

Скадовськ – курортне місто у Джарилгацькій затоці Чорного моря, у Херсонській області. Вважається одним із найкращих дитячих лікувальних центрів нашої країни. Повітря та морська вода, насичені корисними мікроелементами, позитивно впливають на дитячий організм. Також тут працювали численні бази відпочинку та готелі для відпочинку на морі.

До окупації туристи могли дістатися водним транспортом зі Скадовська на Джарилгач – найбільший у Чорному морі та в Україні острів, куди їхали переважно за диким відпочинком. Острів навіть охрестили "Українськими Мальдівами", а давні греки називали його "ахілесовим бігом", вважаючи, що він виник в результаті погоні Ахілла за своєю коханою.

Фото: Берег острова Джарилгач у хорошу погоду (wikipedia.org)

"Первозданність цього місця зберігає природа. Острів Джарилгач - дуже плаский, тому штормові хвилі можуть накочувати до самого центру. Але в теплі літні дні острів Джарилгач - ідеальний куточок, де можна відчути зв'язок з природою і відпочити від буденної метушні", - розповідала РБК-Україна минулого літнього сезону телеведуча та мандрівниця, авторка каналу Tour de Ukraine Валерія Мікульська.

Фото: Місце прибуття водного транспорту на Джарилгач до війни (wikipedia.org)

Зараз пляжі Скадовська практично порожні. Багато мешканців покинули місто. Хтось виїздить своїми силами, ризикуючи життям, хтось досі чекає нових евакуаційних рейсів, пише видання Skadovsk.city. Хтось із мешканців каже. Що нікуди не поїде, бо це – їх рідний дім.

Лазурне

Чистий берег Чорного моря з непоганою інфраструктурою та невисокими цінами на відпочинок – приблизно так описували Лазурне туристи до того, як це селище міського типу на Херсонщині тимчасово захопили окупанти.

Жителі багатьох областей України обирали Лазурне для літньої відпустки за затишні пляжі, теплу воду та чисте повітря. Минулого року на пляжах селища встановили 10 додаткових рятувальних постів, регулярно прибирали пляжну територію та встановили баки для сортування побутових відходів, проводилося озеленення.

Фото: Ранок на пляжі у Лазурному до окупації (wikipedia.org)

Багато поціновувачів Лазурного кажуть, що любили приїздити сюди регулярно – практично щороку. І з нетерпінням чекають, коли наші захисники звільнять і його разом з усіма іншими населеними пунктами країни. Зараз на узбережжі моря – мінна небезпека: у травні на мінах тут підірвалося троє людей.

Генічеськ та Арабатська стрілка

Місто розташоване на березі Утлюцького лиману та Генічеської протоки у Херсонській області. Разом з Арабатською Стрілкою є морським, кліматичним, частково грязьовим курортом. Арабатка упродовж останніх років намагалася позиціонувати себе і як цілорічний курорт: навіть взимку сюди їхали, аби відпочити на місцевих гарячих геотермальних джерелах.

Генічеськ хоч і саме є окремою курортною локацією, але для більшості туристів в минулі роки був "перевалочним пунктом" перед поїздкою на косу, де розташовані численні місця відпочинку та такі курортні селища як Щасливцеве та Стрілкове.

Фото: На Арабатській Стрілці зараз немає туристів (РБК-Україна)

Особливо популярний у туристів був ринок Генічеська, на якому можна було дешевше купити свіжу рибу, домашні овочі та молочку. Але тепер його заполонили продукти суто російського виробництва сумнівної якості, писало РБК-Україна. Їхня якість значно гірша, ніж у звичних українських. І ціни на такі продукти дуже високі.

Більшість туристичних підприємств Арабатської Стрілки цього літа залишилися закритими. Працюють деякі великі бази відпочинку, для яких складно законсервувати великі об'єкти.

Зараз затишне Азовське море і пляжі, які отримали минулого року престижну міжнародну відзнаку "Блакитний прапор" за чистоту та інфраструктуру, приваблюють одиниці відпочивальників. Відпочивати нікому і нема за що, відзначають місцеві жителі. Однак – тимчасово, адже скоро ці місця будуть звільнені від російських окупантів, і тут знову зможуть відпочити туристи, які і в минулі роки.

Поки українцям недоступний відпочинок на морі, багато людей їде відпочити у заміські комплекси під Києвом. Ми писали, які працюють готелі Київщини влітку.