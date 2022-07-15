"У людей немає моря". Як працюють заміські комплекси Київщини під час війни

В деяких готелях попит вищий, ніж до пандемії. Але значна частина після окупації області не відкрилася

Половина готелів та заміських комплексів Київщини не відкрилися після початку війни, кажуть фахівці. Частина закладів після прийому переселенців знов працюють для гостей на платній основі.

Чи відновився попит на заміський відпочинок і як дотримуються норм безпеки в умовах війни, TRAVEL РБК-Україна розповіли готельєри.

"Заповнюваність – 80%, бо люди їдуть сюди замість моря"

"Наш комплекс не припиняв роботу. Працювали як центр для біженців, а з травня почали комерційну діяльність. Зараз у нас приблизно 80% завантаженості – і минулий рік так само, хоча в попередні роки було на 30% нижче. У людей немає моря, їм нема куди поїхати, і вони їдуть сюди", - розповідає РБК-Україна директор комплексу Ольга Костьорна "Platium Spa & Resort", який належить державному підприємству "Укргазвидобування".

Фото: Краєвид заміського комплексу Platium Spa & Resort (facebook.com/platium.com.ua)

При цьому ціни на проживання в комплексі залишилися незмінними з довоєнного періоду, але через зростання цін на продукти харчування у комплексі підвищили ціни на ресторан. В комплексі працюють відкритий і критий комплекс басейнів, є пляж на березі річки Козинка.

"Найчастіше приїжджають на 2 ночі – 3 дні. Зараз є офіційні пропозиції для ЗСУ, які відпочивають у нас довше паралельно із реабілітацією після поранень, для них робимо індивідуальні знижки", - каже вона про тривалість перебування гостей в цьому році.

За її прогнозом, висока завантаженість буде, поки не спаде спека. Бо завдяки доступним цінам кияни, які продовжують працювати, можуть собі дозволити собі такий відпочинок. Навіть початок шкільного навчання може не завадити відпочинку, бо навчання можуть проводити онлайн.

Фото: Краєвид заміського комплексу Equides club (facebook.com/equidesclub)

Між тим, в інших заміських комплексах заявляють про низький попит. Наприклад, у "Equides club".

"Попит відновлюється, але завантаженість – на рівні 15% від того, що було минулого року. Зазвичай у цю пору у нас 70-80% завантаженості, деякі номери – і 97%. У травні ми відновили роботу, але не повністю запустили спа – басейн працює, а термальний комплекс не відкривали. З двох ресторанів запустили один, всі інші послуги надаються в обмеженому режимі", - розповідає РБК-Україна Артем Єрмілов, керівник відділу продажів готельного комплексу "Equides club".

За його прогнозом, попит таким і буде, адже заклад працює поки 8 днів на місяць – по вихідним дням. Ціни також поки не міняли з минулого року.

Половина заміських готелів після окупації не відкрилися

Є заклади, які цьому році вже відкрилися. Наприклад, "DachaLove", "Sobi Club", каже Ольга Костьорна. Але 50% відсотків заміських готелів не працюють, переважно на північ від Києва. Деяких більше не існує через руйнування.

"Більшість наших конкурентів або не працюють, або не можуть, бо їх розгромили. От "Queen Club" біля нас на вихідних повністю завантажений, а гольф-клуб поблизу не працює, він закрився. Зараз важко навіть відслідкувати, бо на дзвінки мало хто відповідає", - ділиться вона.

Фото: Готель "Бабусин сад" в селі Мрія до війни (booking.com)

Майже всі заклади в Київській області відновили роботу з обмеженням надання послуг, каже Артем Єрмілов.

"Раніше вагомою складовою було проведення конференцій, корпоративи і тімбілдінги. Зараз цей напрямок не відновився зовсім. Класи у нас законсервовані, бо взагалі нема попиту. Можливо доведеться законсервувати один з двох наших готелів", - каже він.

За його прогнозом, на відновлення до звичайних обсягів знадобиться щонайменше два роки.

Зруйновані готелі Київщини підраховують збитки

Деякі готелі та готельні комплекси на північ та захід від Києва постраждали внаслідок боїв під час окупації. Розбомбленим виявився і 5-зірковий комплекс з великою територією серед лісу в Ірпені "Grand Admiral Resort & SPA".

Про його руйнування розповіли в Федерації тенісу України, чий центр базувався на території заміського комплексу. Розстрілювати комплекс почали 6 березня. Після себе окупанти залишили руїни від будівель, міни та розтяжки на території. Власники коплексу намагаються підрахувати збитки.

Фото: Вигляд одного з корпусів у заміському комплексі Grand Admiral Resort & SPA в Ірпені (btu.org.ua)

Постраждали також готелі з боку Житомирської траси, на північ від Києва, каже Артем Єрмілов. Серед таких закладів він називає "Бабушкин сад", "Старий пруд" (заклад відновив роботу в обмеженому режимі з 25 червня).

Як проходить відпочинок від час повітряної тривоги

За словами готельєрів, забути про повітряні тривоги на території заміських комплексів не вдасться. Адже незважаючи на те, що з найближчого міста сирени не чути, в самих закладах гостей сповіщують і просять додатково встановлювати додатки на телефони.

Під час тривоги гості мають змогу спускатися у обладнаний підвал, який показують при заселенні. Чи спускатися кожного разу, гості вирішують на власний розсуд.

"Вимоги безпеки під час війни є і вони жорсткі. У нас є бомбосховище – глибоке підвальне приміщення зі стелею, яка має витримати удар. Воно розраховане на кількість людей, які проживають. Є вогнегасники, вказівники, куди спускатися, сходи відкриті, весь готель чує голосові сповіщення, вимикаємо ліфти, увечері – світло", - перераховує Ольга Костьорна заходи безпеки у комплексі.

В "Equides club", за словами Артема Єрмілова, гостей навіть будять серед ночі й ведуть у сховище. Тим більше, що на території комплексу проводять дитячий табір.

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