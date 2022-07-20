"Зараз туризм ні на що не схожий". Як відпочивають у Карпатах під час війни

Які локації безпечно і цікаво відвідати гостям регіону: поради фахівців

Портрет туриста у Карпатах влітку 2022 року кардинально інший, ніж в минулі роки. Тепер у мальовничий регіон їдуть не за розвагами, а переважно за тихим відпочинком.

Екскурсіями цікавляться тільки ті, хто вперше відвідує регіон, а гості з міст здебільшого залишаються в обраних локаціях. Туристичний регіон став місцем, де захисники проводять короткі відпустки зі своїми родинами.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповіли місцеві представники туристичної сфери.

"Їдуть з міст, де вибухи і ракети" - гід із Закарпаття

За спостереженнями гіда із Закарпаття Сергія Прокопа, в регіоні зараз завантаженість готелів та садиб в середньому – не більше 30-40%, в той час як в минулі роки цей показник сягав 100% на піку сезону.

"В цьому році люди не можуть поїхати на море. Зараз до нас їдуть із Волині, Миколаєва, Дніпра, Львова, Києва та області, Вінниці. Вчителі трохи з'явилися – приїхали з таких міст, де вибухи і ракети", - перераховує фахівець географію туризму в коментарі РБК-Україна.

Фото: Краєвиди біля Славського (facebook.com/slavsko.travel)

За даними начальника відділу туризму та комунікації Славської селищної ради Ольги Безушко, туристів у місцевих готелях – не більше 10%. Втім, практично в кожній садибі ще приймають переселенців.

"Впала кількість днів перебування у готелях – гості приїжджають в середньому на добу-дві, немає середньої тривалості проживання 5 діб, як раніше. Люди приїжджають на короткий термін "переключитися" на вихідні. В основному, із західних та центральних областей, Київщини. Практично немає одеситів, мешканців Херсону, Запоріжжя і Сходу", - описує вона тенденцію цього року.

За її словами, така картина туризму є наслідком військового стану в країні та проблем із паливом.

"В минулі рокі була 100-відсоткова заповнюваність в більшості готелів і садиб, зараз за ці літні місяці такого немає. Туристами вважають гостей від 3 діб проживання. Таких, хто у нас проживає 3 доби – немає і 10% заповнюваності", - зазначає Ольга Безушко.

За її словами, на території Славського проживають багато внутрішньо переміщених осіб – такі є практично в кожній садибі та готелі - десь безкоштовно чи за мінімальні кошти. Підприємці за них сплачують туристичний збір, який у бюджет поступає на рівні минулих років. Також дитячі табори працюють, хоч не такі наповнені, як раніше.

"Немає бронювання наперед, максимум - за тиждень-півтора. В минулі роки більшість готелів могли похвалитися, що серпень на державні вихідні у них зайнятий", - звертає увагу фахівець зі Львівщини.

Фото: Гірські пейзажі у Славському (facebook.com/slavsko.travel)

У Славське приїжджають сім'ями з дітьми – часто це захисники, яких відпускають на ротацію, вони відпочивають і "переключаються" з родинами.

"Раніше була тенденція, що містяни, жінки з дітьми, приїжджали на місяць і довше часу, щоб перебути, поки в місті не спаде спека. Тепер такого немає", - додає вона.

На екскурсії мало хто їздить, екскурсоводи пішли захищати країну

За словами Сергія Прокопа, люди приїжджають на Закарпаття на тривалий відпочинок сім'ями. Але ніхто не відвідує далеких локацій.

"Зараз туризм ні на що не схожий, це не туристичний рік. Люди, які приїжджають, в основному сидять на місці – прогулялися на свіжому повітрі, пройшлися лісом і все. На екскурсії їздять дуже мало. Якщо хочуть поїхати на Синевир чи замки подивитися – це ті, хто ніколи там не були і вперше на Закарпатті. Великий відсоток тих, хто телефонує, кажуть: "Ми у вас вперше", - ділиться Сергій Прокоп.

Фото: Озеро Синевир у Карпатах (unsplash.com/viktor-bystrov)

Загалом туристів, які телефонують, щоб поїхати на екскурсію, дуже мало. Тому й роботи в самого екскурсовода зараз майже немає – замість 5 робочих днів на тиждень проводить одну екскурсію – наприклад, похід у гори у вихідний день. Така ситуація характерна для всіх екскурсоводів Закарпаття і сусідніх областей, припускає він.

"Це ще враховуючи, що багато наших колег зараз не працюють: їх немає в Україні, або серед живих, або служать у війську. Наприклад, зараз із Федором Шандором (професор Ужгородського університету, президент Закарпатської туристичної організації – ред.) багато наших екскурсоводів служать: Анатолій Пасевич, Владислав Товтин, Орест Когут, Костянтин Балабанов. Багато хто з дівчат працюють на інших роботах або волонтерять", - каже він.

У які локації варто поїхати туристам: поради

На Львівщині відпочивальникам та мандрівникам дозволено відвідувати ліси, є попередження про прогулянки тільки маркованими маршрутами, щоб не заблукати. Ольга Безушко перелічує локації, які в цьому році рекомендує відвідати туристам.

підйоми на вершини гір безпечні, чисті, промарковані: Тростян, Високий Верх (насолодитися природою: чорниця, різнотрав'я);

водоспад Кам'янка і найбільший Шипітський водоспад, куди також є туристичні маршрути;

еко-ферма буйволів у селі Климець з дегустаціями й екскурсіями для дітей.

"Зараз найбільше запитів – просто спокійні піші прогулянки в гори, гуляють з дітьми, самостійно. Немає запиту на масштабні заходи, людям хочеться просто спокою і тиші, але сирена все одно робить своє – її не чути тільки дуже високо і далеко в горах", - попереджає фахівець зі Славського.

Фото: Відпочинок на Івано-Франківщині влітку 2022 року (facebook.com/Анна Ковальова)

Сергій Прокоп зазначає, що на Закарпатті всюди спокійно, тому маршрути радить традиційні - в гори і на природу: на водоспад Шипіт, озеро Синевир. Також туристи обирають популярні локації з пам'ятками чи оздоровчим відпочинком.

"Є трохи туристів в Мукачеві, Ужгороді, чимало - в Шаяні, в Берегові купаються в термалах і оздоровлюються",- перелічує він варіанти відпочинку в цьому році.

Нагадаємо, у Міжрічинському парку знову проводять екскурсії.

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