День семьи в мире и в Украине

В 1989 году Ассамблея ООН объявила 1994 год Международным годом семьи. Основная цель такого шага - стремление углубить понимание вопросов семьи и объединить возможности многих стран для решения важных вопросов, связанных с семьей.

В 1993 году, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, была установлена дата специального праздника Международного дня семьи - 15 мая.

В Украине День семьи до определенного времени праздновали 8 июля и об этом был подписан Указ президентом-предателем Виктором Януковичем еще в 2011 году. Но это дата российского праздника и в Украине официально изменили дату на 15 мая. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в 2023 году.

Поздравления с Днем семьи в стихах

Семейные традиции,

Уютный дом, друзья,

То место, где мы родились.

И это все - семья.

Все семейные ценности

И связь поколений -

Семья делает нас людьми,

воспитывает нас,

И лучшего наставника

Нам в жизни не найти.

Вас поздравляем с праздником!

Семьи - жить и цвести

С Днем семьи поздравляю искренне -

Пусть в доме будет мир.

Любовь, поддержка и тепло,

Чтобы все всегда было светло!

Пусть семья - твоя опора,

Не знает измены, бурь и спора.

Пусть будет общей дорога,

И счастья хватит на всех от Бога!

Пусть дом наполнен любовью,

Детским смехом и добром.

И каждый день семейный будет

Счастливым, светлым и новым!

Семья - это радость! Семья - это счастье!

Всегда есть поддержка, в любую непогоду.

Не скучно с семьей каждый день, каждый миг.

Здесь все откровенны и нет интриг.

Я вас умоляю, семью вы сохраняете,

И дружбу, любовь и тепло берегите!

С днем семьи!

Семья - это мама и папа,

Семья - это радостный смех.

Семья - это детства этапы,

Семья - дорога в жизнь для всех.

Бабушки, дедушки и внуки,

Братья, сестры, Барбос.

Семья - это теплые руки

И краской вымазанный нос.

В этот праздник семьи

Я вас от души поздравляю.

Пусть обходит вас непогода...

Семьям всем я желаю!

Поздравления с Днем семьи в прозе

Поздравляю с Днем семьи! Желаю мира, взаимопонимания, поддержки и тепла в кругу самых близких людей.

Пусть в вашей семье всегда будет место для радости, объятий, искренних разговоров и веры друг в друга.

Семья - это не просто слово, это источник силы. Берегите своих, цените каждое мгновение вместе и дарите любовь каждый день.

В День семьи желаю, чтобы родные всегда были рядом, а дом был местом спокойствия, поддержки и тепла.

Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы все три эти составляющие всегда были в твоей жизни! Пусть семья оберегает, поддерживает и согревает своим теплом. Любовь пусть приносит счастье, а верность дает уверенность в том, что так будет всегда!

Семья - это люди, которые будут любить тебя несмотря ни на что. Семья - это добро, поддержка, любовь, уют, благополучие. Пусть в каждой семье будет мир и согласие. Счастья всем!

Настоящая ценность в жизни - это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, хорошего будущего, достатка и совместного развития!

Короткие поздравления с Днем семьи для смс

С Днем семьи! Обнимаю всех, кого люблю.

Родные - это мое все. Поздравляю с Днем семьи!

Пусть в сердце всегда будет дом.

Счастья вашей семье - сегодня и всегда!

Семья - там, где тебя понимают. Берегите свое "мы"!

Пусть ваша семья всегда будет крепостью тепла и уюта, а каждый совместный день наполнен любовью и радостью. Поздравляю с Днем семьи!

Семья - это маленький мир, где царит любовь, согласие и понимание. Пусть этот мир всегда будет полон счастья и благополучия. Поздравляю с Днем семьи!

Пусть ваша семья всегда будет самой важной ценностью в жизни, а любовь и согласие будут сопровождать вас всегда. Поздравляю с Днем Семьи!

Семья - это не просто люди, живущие под одной крышей, это люди, которые всегда поддержат и помогут в сложных моментах. Пусть ваша семья всегда будет крепкой и слаженной. Поздравляю с Днем семьи!

Семья - это маленький мир, который мы создаем своими руками. Пусть ваша семья всегда будет наполнена любовью, согласием и уютом. Поздравляю с Днем Семьи!

Открытки и картинки ко Дню семьи