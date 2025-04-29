Когда украинцы будут праздновать Троицу в 2025 году: точная дата
День святой Троицы, Пятидесятница или Зеленое воскресенье - один из двенадцати главных православных праздников. Он является переходным, то есть его дата может меняться из года в год.
Подробнее о том, что символизирует праздник Троицы, когда его учредила Церковь, почему этот день еще называют Зеленым воскресеньем, а также на какую дату приходится Пятидесятница в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что символизирует праздник Троицы
Троица - один из двенадцати главных православных праздников. В новоюлианском церковном календаре он упоминается как День святой Троицы или Пятидесятница.
Этот день символизирует одно из важнейших событий для всего христианского народа - Сошествие Святого Духа на апостолов.
Между тем его название - Троица - происходит от трех подобий Бога:
- Бога Отца;
- Бога Сына;
- Святого Духа.
Когда День Святой Троицы учредила Церковь
Считается, что официально праздник Троицы в Церкви:
- учредили в 381 году - на II Вселенском соборе в Константинополе;
- утвердили - соответствующим догматом о равенстве и единосущности всех Божьих лиц.
Согласно церковному преданию, именно на 50-й день после воскресения Иисуса Христа к его ученикам явился Святой Дух.
После этого апостолы получили волшебные дары:
- дар исцеления;
- способность говорить на разных языках (что позволило им распространять христианство по всему миру).
Почему Троицу называют Зеленым воскресеньем
Троицу называют Зеленым воскресеньем из-за связи с традициями дохристианских времен. Тогда в этот период:
- отмечали завершение весеннего сезона и начало лета;
- чествовали предков (поминали умерших);
- благодарили природу и чествовали ее богатство (просили щедрого урожая).
Древние украинцы верили, что украшение дома веточками деревьев с зелеными листьями помогает душам родственников попасть в дом и символизирует новое начало.
С приходом на территорию Украины новой веры, древние традиции были соединены со Святым Воскресеньем и праздником Троицы. То есть этот день является частью так называемых Зеленых праздников.
Зелень и веточки деревьев, которые люди освящают и которыми украшают свои дома и храмы, символизируют не только приход летнего сезона, но и предоставление Святым Духом жизни всему, созданному Богом.
Как вычислить дату Троицы и когда праздник в этом году
В целом дата Троицы зависит от даты Пасхи - приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения (поэтому и одно из названий праздника звучит как Пятидесятница).
Поскольку точной (непереходной) даты Пасха не имеет, Троица также может отмечаться в разные дни.
В 2025 году и православные, и католики, отмечали Светлое Христово Воскресение вместе - в один день - 20 апреля.
Следовательно, для того, чтобы высчитать точную дату Троицы, к дате Пасхи нужно прибавить 50 дней.
То есть в этом году День святой Троицы (Пятидесятница или Зеленое воскресенье) приходится на воскресенье, 8 июня.
День святой Троицы по новоюлианскому церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Учитывая это, даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
В то же время, по словам главы УГКЦ и Верховного архиепископа Киево-Галицкого - Блаженнейшего Святослава - реформа календаря в Украине до сих пор полностью не закончилась, ведь еще "есть вопрос реформы пасхалии" и совместного празднования Пасхи.
25 января 2025 года Папа Римский Франциск во время проповеди (по случаю празднования Обращения святого Павла) призвал христиан со всего мира установить единую дату празднования Светлого Христова Воскресения - Пасхи.
Несколько позже Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что современный мир становится все более разобщенным и сказал, готов ли к диалогу с Ватиканом.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины, Паломническая служба "Святині України", Wikipedia.
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