Когда украинцы будут праздновать Троицу в 2025 году: точная дата

День святой Троицы, Пятидесятница или Зеленое воскресенье - один из двенадцати главных православных праздников. Он является переходным, то есть его дата может меняться из года в год.

Подробнее о том, что символизирует праздник Троицы, когда его учредила Церковь, почему этот день еще называют Зеленым воскресеньем, а также на какую дату приходится Пятидесятница в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что символизирует праздник Троицы

Троица - один из двенадцати главных православных праздников. В новоюлианском церковном календаре он упоминается как День святой Троицы или Пятидесятница.

Этот день символизирует одно из важнейших событий для всего христианского народа - Сошествие Святого Духа на апостолов.

Между тем его название - Троица - происходит от трех подобий Бога:

Бога Отца;

Бога Сына;

Святого Духа.

Когда День Святой Троицы учредила Церковь

Считается, что официально праздник Троицы в Церкви:

учредили в 381 году - на II Вселенском соборе в Константинополе;

утвердили - соответствующим догматом о равенстве и единосущности всех Божьих лиц.

Согласно церковному преданию, именно на 50-й день после воскресения Иисуса Христа к его ученикам явился Святой Дух.

После этого апостолы получили волшебные дары:

дар исцеления;

способность говорить на разных языках (что позволило им распространять христианство по всему миру).

Почему Троицу называют Зеленым воскресеньем

Троицу называют Зеленым воскресеньем из-за связи с традициями дохристианских времен. Тогда в этот период:

отмечали завершение весеннего сезона и начало лета;

чествовали предков (поминали умерших);

благодарили природу и чествовали ее богатство (просили щедрого урожая).

Древние украинцы верили, что украшение дома веточками деревьев с зелеными листьями помогает душам родственников попасть в дом и символизирует новое начало.

С приходом на территорию Украины новой веры, древние традиции были соединены со Святым Воскресеньем и праздником Троицы. То есть этот день является частью так называемых Зеленых праздников.

Зелень и веточки деревьев, которые люди освящают и которыми украшают свои дома и храмы, символизируют не только приход летнего сезона, но и предоставление Святым Духом жизни всему, созданному Богом.

Как вычислить дату Троицы и когда праздник в этом году

В целом дата Троицы зависит от даты Пасхи - приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения (поэтому и одно из названий праздника звучит как Пятидесятница).

Поскольку точной (непереходной) даты Пасха не имеет, Троица также может отмечаться в разные дни.

В 2025 году и православные, и католики, отмечали Светлое Христово Воскресение вместе - в один день - 20 апреля.

Следовательно, для того, чтобы высчитать точную дату Троицы, к дате Пасхи нужно прибавить 50 дней.

То есть в этом году День святой Троицы (Пятидесятница или Зеленое воскресенье) приходится на воскресенье, 8 июня.

День святой Троицы по новоюлианскому церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)