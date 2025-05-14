Когда празднуем Яблочный Спас в 2025 году: что нужно нести в церковь

Яблочный спас или Преображение Господне - один из двенадцати важнейших для верующих праздников. В этот день украинцы традиционно приносят в храм для освящения корзины с "дарами природы".

Подробнее о том, откуда пошел этот праздник, чем он важен для верующих, на какую дату припадает в этом году, а также что именно стоит положить в корзину и принести в храм на освящение, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Яблочный Спас: происхождение праздника и традиций

Яблочный Спас - это христианский праздник Преображения Господня (один из двенадцати величайших праздников Церкви Христовой).

В народе этот день могут называть также Второй Спас, поскольку:

первый из трех летних праздников в честь Спасителя - Маковея или Медовый Спас;

а третий (который отмечается после Преображения) - Ореховый Спас.

Считается, что история Яблочного Спаса берет свое начало в дохристианские времена. Наши предки, согласно народным верованиям, связывали этот день с праздником урожая - днем, когда природа "поворачивает" к осени.

Позже Яблочный Спас совпал по церковному календарю с праздником Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

По словам Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, обычай освящать в храме в этот день дары природы установился не случайно и происходит из библейских времен - "из той благодарности Богу, которую по закону полагалось возносить во время нового урожая".

"Ибо земля не сама по себе плодотворна, она не сама по себе порождает все, что необходимо человеку для поддержания телесной жизни - плодотворной ее творит Господь, через нее проявляя заботу о нас", - объяснил Епифаний во время одной из проповедей по случаю праздника.

Чем важен день Преображения Господня

Праздник Преображения Господня был установлен в честь события, когда Спаситель:

явил ученикам свою божественную славу;

указал на то благодатное состояние восстановления, которое человек обретет после всеобщего воскресения.

По словам Епифания, Преображение Господне является свидетельством того, что "Иисус воистину есть Христос, Сын Божий, обещанный Мессия и Спаситель мира".

В Евангелиях рассказывается, что однажды Иисус взял с собой трех апостолов (любимых учеников своих - Петра, Иакова и Иоанна) и привел их на "высокую гору" (которую часто отождествляют с горой Фавор).

Там на их глазах:

Иисус преобразился - его лицо засияло, как солнце, а одежда стала ослепительно белой ("просияла божественным, несотворенным светом");

возле Спасителя появились двое величайших пророков Ветхого Завета - Моисей и Илья - которые подтвердили, что Иисус есть Мессия и что предстоит ему пострадать ради спасения мира;

из "ясного облака" проговорил голос Отца Небесного: "Это есть Сын Мой возлюбленный, которого Я возлюбил: слушайте его".

"Закон Божий устанавливает, что всякое дело утверждается свидетельством двух или трех свидетелей. Поэтому Господь выбирает трех свидетелей для события Преображения, чтобы они сами не поддались искушению, когда будут видеть Сына Божьего обесславленным, распятым и умершим", - рассказал Епифаний.

Когда отмечать Яблочный Спас по новому календарю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. С тех пор даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

По "старому" (юлианскому) церковному календарю, Преображение Господне приходилось на 19 августа.

Следовательно в этом году, по "новому стилю", Яблочный Спас украинцы будут отмечать в среду, 6 августа.

Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа - 6 августа (скриншот: pomisna.info)

Что класть в корзину и нести в церковь на Яблочный Спас

На Яблочный Спас принято ходить на богослужение с "дарами природы" - яблоками или другими фруктами и овощами. Освящать их и только потом - есть.

Считается также, что освященными продуктами нужно угощать близких людей, родственников, соседей и убогих.

В то же время Епифаний отмечает: "всякому сознательному христианину понятно, что прославляем мы не эти дары земли от нового урожая, а единого Спасителя, который этими дарами благословил нас".

"Мы в этот праздник, вспоминая о Преображении Господнем, благословляем Бога и благодарим Его за дары природы, которые Он и в этот год тяжелых испытаний и страданий украинского народа, подал нам в утешение и для пищи", - отметил митрополит.

В целом, согласно народным традициям, класть в корзину и нести в церковь на освящение в день Яблочного Спаса можно:

яблоки;

сливы;

груши;

виноград;

помидоры;

морковь;

хлеб;

постную выпечку с яблоками;

мед или пчелиные соты;

обжиночные венки (или пучок колосьев ржи и пшеницы);

Некоторые могут добавлять в этот перечень также хрен (как символ стойкости в вере) и соль (как символ готовности к жизненным невзгодам).

Украсить праздничную корзину можно цветами.