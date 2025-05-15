Зворушливі привітання до Дня сім'ї: найкращі картинки, вірші та смс

Міжнародний день сім'ї відзначається щороку 15 травня. У цей день проводять різні святкові заходи, які стосуються родини, збереження сімей. Також у цей день проводять різноманітні освітні заходи та вітають найдорожчих з важливим святом - картинками, віршами, дзвінками або смс.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про значення цього свята та зібрало для вас найкращі, теплі та душевні привітання, якими можна порадувати найрідніших.
У 1989 році Асамблея ООН оголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї. Основна мета такого кроку - прагнення поглибити розуміння питань родини та об'єднати можливості багатьох країн для розв'язання важливих питань, пов'язаних з сім'єю.
У 1993 році, згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, була встановлена дата спеціального свята Міжнародного дня сім'ї - 15 травня.
В Україні День сім'ї до певного часу святкували 8 липня і про це був підписаний Указ президентом-зрадником Віктором Януковичем ще у 2011 році. Але це дата російського свята і в Україні офіційно змінили дату на 15 травня. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським у 2023 році.
Сімейні традиції,
Затишний дім, друзі,
Те місце, де ми народилися.
І це все - сім'я.
Всі сімейні цінності
І зв’язок поколінь -
Сім'я людьми нас робить,
Виховує нас,
І кращого наставника
Нам в житті не знайти.
Вас вітаємо зі святом!
Сім'ї - жити та цвісти
З Днем сім’ї вітаю щиро -
Хай в домівці буде мир.
Любов, підтримка і тепло,
Щоб все завжди було світло!
Нехай сім’я - твоя опора,
Не знає зради, бур і спору.
Хай буде спільною дорога,
І щастя вистачить на всіх від Бога!
Хай дім наповнений любов’ю,
Дитячим сміхом і добром.
І кожен день родинний буде
Щасливим, світлим і новим!
Сім’я - це радість! Сім’я - це щастя!
Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.
Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.
Тут всі відверті та немає інтриг.
Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,
І дружбу, любов і тепло бережіть!
З днем сім’ї!
Сім'я - це мама і тато,
Сім’я - це радісний сміх.
Сім’я - це дитинства етапи,
Сім’я - дорога в життя для всіх.
Бабулі, дідусі та онуки,
Братики, сестрички, Барбос…
Сім'я - це теплі руки
І фарбою вимазаний ніс.
У це свято сім’ї
Я вас від душі вітаю.
Нехай обходить вас негода…
Сім’ям всім я бажаю!
Вітаю з Днем сім’ї! Бажаю миру, взаєморозуміння, підтримки та тепла у колі найближчих людей.
Нехай у вашій родині завжди буде місце для радості, обіймів, щирих розмов і віри один в одного.
Сім'я - це не просто слово, це джерело сили. Бережіть своїх, цінуйте кожну мить разом і даруйте любов щодня.
У День сім’ї бажаю, щоб рідні завжди були поруч, а дім був місцем спокою, підтримки та тепла.
Вітаю тебе з Днем сім’ї, любові та вірності! Бажаю, щоб всі три ці складові завжди були у твоєму житті! Нехай сім’я оберігає, підтримує і зігріває своїм теплом. Любов нехай приносить щастя, а вірність дає впевненість у тому, що так буде завжди!
Сім’я - це люди, які любитимуть тебе не зважаючи ні на що. Сім’я - це добро, підтримка, любов, затишок, добробут. Нехай у кожній сім’ї буде мир та злагода. Щастя всім!
Справжня цінність в житті - це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім’ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім’я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!
З Днем сім’ї! Обіймаю всіх, кого люблю.
Рідні - це моє все. Вітаю з Днем сім'ї!
Нехай у серці завжди буде дім.
Щастя вашій родині - сьогодні та завжди!
Сім'я - там, де тебе розуміють. Бережіть своє "ми"!
Нехай ваша сім’я завжди буде фортецею тепла і затишку, а кожен спільний день наповнений любов’ю та радістю. Вітаю з Днем Сім’ї!
Сім’я - це маленький світ, де панує любов, злагода та розуміння. Нехай цей світ завжди буде повний щастя та благополуччя. Вітаю з Днем Сім’ї!
Нехай ваша сім’я завжди буде найважливішою цінністю в житті, а любов та злагода будуть супроводжувати вас завжди. Вітаю з Днем Сім’ї!
Сім’я - це не просто люди, що живуть під одним дахом, це люди, які завжди підтримають і допоможуть в складних моментах. Нехай ваша сім’я завжди буде міцною та злагодженою. Вітаю з Днем Сім’ї!
Сім’я - це маленький світ, який ми створюємо своїми руками. Нехай ваша сім’я завжди буде наповнена любов’ю, злагодою та затишком. Вітаю з Днем Сім’ї!
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