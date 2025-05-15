Зворушливі привітання до Дня сім'ї: найкращі картинки, вірші та смс

День сім'ї у світі та в Україні

У 1989 році Асамблея ООН оголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї. Основна мета такого кроку - прагнення поглибити розуміння питань родини та об'єднати можливості багатьох країн для розв'язання важливих питань, пов'язаних з сім'єю.

У 1993 році, згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, була встановлена дата спеціального свята Міжнародного дня сім'ї - 15 травня.

В Україні День сім'ї до певного часу святкували 8 липня і про це був підписаний Указ президентом-зрадником Віктором Януковичем ще у 2011 році. Але це дата російського свята і в Україні офіційно змінили дату на 15 травня. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським у 2023 році.

Привітання з Днем сім'ї у віршах

Сімейні традиції,

Затишний дім, друзі,

Те місце, де ми народилися.

І це все - сім'я.

Всі сімейні цінності

І зв’язок поколінь -

Сім'я людьми нас робить,

Виховує нас,

І кращого наставника

Нам в житті не знайти.

Вас вітаємо зі святом!

Сім'ї - жити та цвісти

З Днем сім’ї вітаю щиро -

Хай в домівці буде мир.

Любов, підтримка і тепло,

Щоб все завжди було світло!

Нехай сім’я - твоя опора,

Не знає зради, бур і спору.

Хай буде спільною дорога,

І щастя вистачить на всіх від Бога!

Хай дім наповнений любов’ю,

Дитячим сміхом і добром.

І кожен день родинний буде

Щасливим, світлим і новим!

Сім’я - це радість! Сім’я - це щастя!

Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.

Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.

Тут всі відверті та немає інтриг.

Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,

І дружбу, любов і тепло бережіть!

З днем сім’ї!

Сім'я - це мама і тато,

Сім’я - це радісний сміх.

Сім’я - це дитинства етапи,

Сім’я - дорога в життя для всіх.

Бабулі, дідусі та онуки,

Братики, сестрички, Барбос…

Сім'я - це теплі руки

І фарбою вимазаний ніс.

У це свято сім’ї

Я вас від душі вітаю.

Нехай обходить вас негода…

Сім’ям всім я бажаю!

Привітання з Днем сім'ї у прозі

Вітаю з Днем сім’ї! Бажаю миру, взаєморозуміння, підтримки та тепла у колі найближчих людей.

Нехай у вашій родині завжди буде місце для радості, обіймів, щирих розмов і віри один в одного.

Сім'я - це не просто слово, це джерело сили. Бережіть своїх, цінуйте кожну мить разом і даруйте любов щодня.

У День сім’ї бажаю, щоб рідні завжди були поруч, а дім був місцем спокою, підтримки та тепла.

Вітаю тебе з Днем сім’ї, любові та вірності! Бажаю, щоб всі три ці складові завжди були у твоєму житті! Нехай сім’я оберігає, підтримує і зігріває своїм теплом. Любов нехай приносить щастя, а вірність дає впевненість у тому, що так буде завжди!

Сім’я - це люди, які любитимуть тебе не зважаючи ні на що. Сім’я - це добро, підтримка, любов, затишок, добробут. Нехай у кожній сім’ї буде мир та злагода. Щастя всім!

Справжня цінність в житті - це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім’ї та бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім’я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємностях. Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!

Короткі привітання з Днем сім'ї для смс

З Днем сім’ї! Обіймаю всіх, кого люблю.

Рідні - це моє все. Вітаю з Днем сім'ї!

Нехай у серці завжди буде дім.

Щастя вашій родині - сьогодні та завжди!

Сім'я - там, де тебе розуміють. Бережіть своє "ми"!

Нехай ваша сім’я завжди буде фортецею тепла і затишку, а кожен спільний день наповнений любов’ю та радістю. Вітаю з Днем Сім’ї!

Сім’я - це маленький світ, де панує любов, злагода та розуміння. Нехай цей світ завжди буде повний щастя та благополуччя. Вітаю з Днем Сім’ї!

Нехай ваша сім’я завжди буде найважливішою цінністю в житті, а любов та злагода будуть супроводжувати вас завжди. Вітаю з Днем Сім’ї!

Сім’я - це не просто люди, що живуть під одним дахом, це люди, які завжди підтримають і допоможуть в складних моментах. Нехай ваша сім’я завжди буде міцною та злагодженою. Вітаю з Днем Сім’ї!

Сім’я - це маленький світ, який ми створюємо своїми руками. Нехай ваша сім’я завжди буде наповнена любов’ю, злагодою та затишком. Вітаю з Днем Сім’ї!

Листівки та картинки до Дня сім'ї