4 ежедневные привычки, которые вредят коже и вызывают акне: проверьте себя

Некоторые привычки, которые кажутся безобидными или даже полезными, на самом деле могут вредить вашей коже. Они могут вызвать сухость, преждевременное старение и даже акне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Сначала касаться телефона, а потом лица

Телефоны касаются лица десятки раз в день, перенося жир, пот и грязь, которые непосредственно переносятся на вашу кожу.

Это касается не только телефонов - кисти для макияжа и даже шляпы могут быть очагами размножения бактерий.

Они могут спровоцировать акне, раздражение кожи головы и даже фолликулит. Ежедневное протирание и еженедельное глубокое очищение может помочь предотвратить накопление.

Плотные прически

Прически с высокой плотностью волос, такие как гладкие хвосты, могут вызвать тракционную алопецию - форму выпадения волос, вызванную хроническим стрессом фолликулов.

Исследование показало, что каждая третья женщина, которая регулярно носит тугие прически, испытывает определенную степень выпадения волос.

Важно давать волосам отдых и время от времени распускать их, чтобы предотвратить выпадение.

Хлопковые наволочки

Также не стоит использовать хлопковые наволочки, поскольку они создают излишнее трение.

Такие наволочки имеют более грубую текстуру, чем, например, шелк или сатин, что может вызвать микрораздражение или способствовать образованию морщин со временем. Может также собирать бактерии, если не стирать регулярно, это может провоцировать высыпания.

Переход на шелк или атлас может уменьшить секущиеся кончики и морщины.

Горячий душ

Хотя горячий душ в конце долгого дня может казаться роскошным, но горячий пар может разрушать естественный барьер кожи, что может привести к сухости и чувствительности кожи.

Горячая вода смывает натуральные жиры (липиды), которые защищают кожу. Это может привести к сухости, раздражению и покраснению. При акне, розацеа или экземе горячая вода может ухудшить симптомы - усилить воспаление, вызвать обострение.