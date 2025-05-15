Реальность или миф? Дерматолог рассказал правду о кремах для "подтягивания" кожи

Производители кремов часто обещают эффект "минус 10 лет" без уколов и операций. Но действительно ли средства способны подтянуть кожу лица?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что есть в составах кремов для подтягивания кожи

Дерматолог Даниэль Фридманн рассказал, что ни одно средство по уходу за кожей вряд ли обеспечит долговременное подтягивание кожи. Однако такие средства могут увеличить увлажнение кожи, улучшить ее качество и увеличить выработку коллагена, что может создать впечатление подтянутости.

Кремы, сыворотки и лосьоны для подтягивания кожи содержат различные ингредиенты - кофеин, пептиды, ретинол, альфа-гидроксикислоты и антиоксиданты. Они предназначены для стимулирования выработки коллагена, что делает кожу более подтянутой и тонизированной.

Кофеин

Кофеин действует как мочегонное средство. Его часто добавляют в кремах для глаз для уменьшения отечности, а также является распространенным ингредиентом в средствах для уменьшения целлюлита.

Продукты с кофеином могут помочь с задержкой воды, которая может сделать целлюлит более заметным, и могут сделать кожу более упругой.

К тому же он может сокращать клетки кожи и временно создавать впечатление упругости.

Пептиды

Пептиды - это фрагменты аминокислот, строительных блоков белка. Когда их добавляют в средства по уходу за кожей, они теоретически позволяют организму вырабатывать больше белков, в частности эластина и коллагена.

Организм распознает пептиды как поврежденный белок, в данном случае коллаген, и с помощью механизмов восстановления стимулирует выработку коллагена.

Это может уменьшить мелкие морщины и уменьшить потерю упругости. Пептиды также поглощают воду, улучшая увлажнение кожи и ее общее состояние.

Ретинол

Ретинол - это форма витамина А, которая широко используется в косметологии и дерматологии благодаря своей способности улучшать состояние кожи.

Было доказано, что он улучшает последствия солнечных повреждений, включая мелкие морщины, пигментацию и неравномерный тон кожи.

Ретиноиды, пожалуй, являются наиболее научно изученными и доказанными по клиническим показателям средствами, стимулирующими коллаген и помогающими уменьшить мелкие линии и морщины.

Исследования показывают, что они работают, стимулируя определенные клетки кожи для увеличения коллагеновых волокон и улучшения эластичности.

Гидроксикислоты

Альфа и бета гидроксикислоты, включая гликолевую и салициловую кислоты, являются химическими эксфолиантами, которые помогают удалять мертвые клетки кожи.

Поэтому использование лосьонов для тела и кремов с этими ингредиентами может улучшить состояние кожи.

Кроме того, постоянное использование этих продуктов также стимулирует выработку коллагена и уменьшает повреждение свободными радикалами.

Антиоксиданты

Антиоксиданты, такие как витамин С, могут уменьшить повреждения от ультрафиолетового излучения и загрязнителей окружающей среды, а также осветлить кожу. Они также могут играть небольшую роль в выработке коллагена.

Стоит ли пользоваться такими кремами

Ежедневное использование средств для подтягивания кожи может обеспечить очень незначительное улучшение упругости кожи со временем.

Эти продукты могут улучшить вид кожи, однако предлагают такие преимущества, как отшелушивание, увлажнение, выработка коллагена, улучшение текстуры и минимизация повреждений от солнца.

Чтобы подтянуть кожу, можно использовать несколько эффективных способов: