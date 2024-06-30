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Откуда взялся мат в украинском языке и использовали ли ругательства в древности

Воскресенье 30 июня 2024 12:33
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Откуда взялся мат в украинском языке и использовали ли ругательства в древности Откуда в украинском языке взялся мат и какой был популярен (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В каждом языке есть бранные слова и матерные слова не придумали русские или монголы, они присущи всем славянским языкам. И в древности украинцы также употребляли "крепкое словцо" - и очень много, на все случаи жизни.

Откуда взялся мат в украинском языке и какие выражения использовали в древности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Откуда взялся мат в украинском языке

Если у нашего северного соседа все сводится к половому акту, часто неестественно извращенному, а также половым органам, это очень грубое и грубое ругательство, то у нас - украинцев - ругательство преимущественно связано со справлением нужды и местами, которые за это анатомически отвечают.

Очень распространены для украинцев также проклятия разного пошиба, и преимущественно они все равно звучат немного забавно и незлобиво.

"Одно из канонических бранных слов - "б**дь" - вообще по меркам середины XVII века это литературная лексика. Это слово, которое, во-первых, книжное, и оно в первом словаре разговорного украинского языка фиксируется как книжное. Лаврентий Зизаний подает там это слово и дает его толкование, как "человек жалкого языка", человек, который ругается по тогдашним меркам", - объясняет переводчик и блогер Остап Украинец.

Он добавил, что на самом деле это вообще украинский рефлекс корня еще древнего праславянского "блонд". Оно же "блуд". В польском языке слово "блонд" до сих пор имеет такую же форму, какая когда-то была в праславянском. "Б***дь" - это просто грубая форма слова "блудница".

"Это все давние корни, просто с течением времени они развились, никто эти слова не взял и не придумал на ровном месте и тем более боже упаси, никакая орда их никому не приносила", - подчеркивает Украинец.

Кстати, лемки никогда не ругались, но из-за тесных контактов с украинцами они это позаимствовали. Никакие монголы эту лексику не приносили ни украинцам, ни россиянам. Хотя по словам блогера, россияне убеждены, что это лексика ордынская, то есть - от татаро-монгольского ига.

Как ругались древние украинцы

"насеру його матері!" или "насеру твоїй матері" (причем "Твоей" произносится именно через две буквы "т") - имеется в нашей культуре и контраргумент: "насери собі в голови, щоб м’якіше спать було!"

  • "поцілуй мене в сраку!"
  • "поцілуй собаку в сраку!"
  • "йди ти в сраку!"
  • "щоб ти всрався!"

Материальный ущерб суммируем выражением: "собаці під хвіст".

Если же помешают собственному самовыражению возникают какие-то факторы внутреннего (инфантилизм) или внешнего (по роже дадут) характера, то лучше употреблять индифферентные выражения:

  • "матері його ковінька"
  • "трясця його матері"
  • "сто копанок чортів тобі в печінку"
  • или что-нибудь такого плана.

Возможно также использование эвфемизмов, как вот: "до біса" или "під три чорти", а еще - характерных для Галичини: "холєра", "холєра ясна", "шляк трафив".

Ругательные выражения на все случаи жизни:

  • А добра б тобі не було…
  • А щоб в тебе пір’я в роті поросло…
  • Трясця твоїй матері...
  • Ти, нечиста сило…
  • А щоб тобі чорне було…
  • А щоб тобі відмовили, як чогось попросиш…
  • А щоб твоєю мордою просо молотили…
  • А щоби твоя срака по шву розійшлася…
  • А щоб ти луснув…
  • А щоб тобі заціпило…
  • А щоб тобі повилазило… (коли хтось побачив не те що треба)
  • А щоб тобі заклало… (а це - коли хтось щось не те почув)
  • А щоб ти не діждав…
  • А щоб ти всрався, як маленький був…
  • А щоб вам пусто було…
  • А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)…
  • А щоб тебе грім побив…
  • А щоб йому голова облізла…
  • А бодай тебе чорти вхопили…
  • А щоб тобі добре було…(вживається і як лайка, якби дивно це не звучало)
  • А щоб ти здоровий був…(те саме)
  • А щоб ти падло дристало та й дристало…
  • А щоб тобі булька з носа вискочила…
  • А щоб тебе муха вбрикнула…
  • А щоб тебе колька сколола…
  • А щоб тобі курка на ногу наступила…
  • А щоб вас лиха біда стороною обходила…(вживається і як лайка)
  • А щоб тобі рачки лазити…
  • А щоб ви згинули…
  • А щоб ти скис!
  • А щоб ти сказився!…
  • Дурний як ціп…
  • Стара кляча…
  • Срав пес їхній матері…
  • Най ті качка копне!…
  • Всрався, та й криво!…
  • Кров би тебе нагла заллєла, сучий ти сину!…
  • Дідька лисого тобі дам…
  • Сто чортів в печінку…
  • Іди до бісової матері…
  • Бісовий син…
  • Вражий син…
  • Вражі діти…
  • Бісова ковінька…
  • Дурний тебе піп хрестив... (це про нерозумну людину)
  • Матері твоїй ковінька…
  • Матері твоїй хиря…
  • Дам по макітрі…
  • Бісова душа…
  • Арештантська душа…
  • Підла душа…
  • Підлої матері син…
  • Підлого стерва робота…
  • Підлого сина (дочки) робота…
  • Най би тебе пранці з'їли…
  • Хай вам грець…
  • Ти, гімно нероздушене!
  • A, собача кров!
  • Дідька лисого…
  • Дідько б його взяв (вхопив)!
  • Де його чорти понесли? (якщо хтось десь забарився)
  • Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
  • Зацідить в зуби…
  • За патли та в пику (потилицю)…
  • Діждався сраної немочі…
  • Морда - хоч пацюків бий…
  • Морда - що й возом не об’їдеш…
  • Стули пельку…
  • Тю (тьху), на тебе!
  • Чого балухи вилупив? (коли хтось занадто витріщається)
  • Чого шкіришся? (про злий сміх)
  • Одною сракою на два базари…
  • Срали-мазали… (коли хтось щось робить як-небудь)
  • Тиць моя радість…

Ранее мы писали, что языковед объяснил значение слов "взаємини, стосунки, відносини, ставлення".

А еще рассказывали о том, какие "украинские" слова советские власти придумали намеренно для осквернения.

При написании материала использованы источники: интервью блогера и переводчика Остапа Украинца для УП, YouTube-канал "Твоя подпольная гуманитарка", Facebook-страница Юрия Горалевича.

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