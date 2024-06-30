Откуда взялся мат в украинском языке и использовали ли ругательства в древности
В каждом языке есть бранные слова и матерные слова не придумали русские или монголы, они присущи всем славянским языкам. И в древности украинцы также употребляли "крепкое словцо" - и очень много, на все случаи жизни.
Откуда взялся мат в украинском языке и какие выражения использовали в древности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Откуда взялся мат в украинском языке
Если у нашего северного соседа все сводится к половому акту, часто неестественно извращенному, а также половым органам, это очень грубое и грубое ругательство, то у нас - украинцев - ругательство преимущественно связано со справлением нужды и местами, которые за это анатомически отвечают.
Очень распространены для украинцев также проклятия разного пошиба, и преимущественно они все равно звучат немного забавно и незлобиво.
"Одно из канонических бранных слов - "б**дь" - вообще по меркам середины XVII века это литературная лексика. Это слово, которое, во-первых, книжное, и оно в первом словаре разговорного украинского языка фиксируется как книжное. Лаврентий Зизаний подает там это слово и дает его толкование, как "человек жалкого языка", человек, который ругается по тогдашним меркам", - объясняет переводчик и блогер Остап Украинец.
Он добавил, что на самом деле это вообще украинский рефлекс корня еще древнего праславянского "блонд". Оно же "блуд". В польском языке слово "блонд" до сих пор имеет такую же форму, какая когда-то была в праславянском. "Б***дь" - это просто грубая форма слова "блудница".
"Это все давние корни, просто с течением времени они развились, никто эти слова не взял и не придумал на ровном месте и тем более боже упаси, никакая орда их никому не приносила", - подчеркивает Украинец.
Кстати, лемки никогда не ругались, но из-за тесных контактов с украинцами они это позаимствовали. Никакие монголы эту лексику не приносили ни украинцам, ни россиянам. Хотя по словам блогера, россияне убеждены, что это лексика ордынская, то есть - от татаро-монгольского ига.
Как ругались древние украинцы
"насеру його матері!" или "насеру твоїй матері" (причем "Твоей" произносится именно через две буквы "т") - имеется в нашей культуре и контраргумент: "насери собі в голови, щоб м’якіше спать було!"
- "поцілуй мене в сраку!"
- "поцілуй собаку в сраку!"
- "йди ти в сраку!"
- "щоб ти всрався!"
Материальный ущерб суммируем выражением: "собаці під хвіст".
Если же помешают собственному самовыражению возникают какие-то факторы внутреннего (инфантилизм) или внешнего (по роже дадут) характера, то лучше употреблять индифферентные выражения:
- "матері його ковінька"
- "трясця його матері"
- "сто копанок чортів тобі в печінку"
- или что-нибудь такого плана.
Возможно также использование эвфемизмов, как вот: "до біса" или "під три чорти", а еще - характерных для Галичини: "холєра", "холєра ясна", "шляк трафив".
Ругательные выражения на все случаи жизни:
- А добра б тобі не було…
- А щоб в тебе пір’я в роті поросло…
- Трясця твоїй матері...
- Ти, нечиста сило…
- А щоб тобі чорне було…
- А щоб тобі відмовили, як чогось попросиш…
- А щоб твоєю мордою просо молотили…
- А щоби твоя срака по шву розійшлася…
- А щоб ти луснув…
- А щоб тобі заціпило…
- А щоб тобі повилазило… (коли хтось побачив не те що треба)
- А щоб тобі заклало… (а це - коли хтось щось не те почув)
- А щоб ти не діждав…
- А щоб ти всрався, як маленький був…
- А щоб вам пусто було…
- А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)…
- А щоб тебе грім побив…
- А щоб йому голова облізла…
- А бодай тебе чорти вхопили…
- А щоб тобі добре було…(вживається і як лайка, якби дивно це не звучало)
- А щоб ти здоровий був…(те саме)
- А щоб ти падло дристало та й дристало…
- А щоб тобі булька з носа вискочила…
- А щоб тебе муха вбрикнула…
- А щоб тебе колька сколола…
- А щоб тобі курка на ногу наступила…
- А щоб вас лиха біда стороною обходила…(вживається і як лайка)
- А щоб тобі рачки лазити…
- А щоб ви згинули…
- А щоб ти скис!
- А щоб ти сказився!…
- Дурний як ціп…
- Стара кляча…
- Срав пес їхній матері…
- Най ті качка копне!…
- Всрався, та й криво!…
- Кров би тебе нагла заллєла, сучий ти сину!…
- Дідька лисого тобі дам…
- Сто чортів в печінку…
- Іди до бісової матері…
- Бісовий син…
- Вражий син…
- Вражі діти…
- Бісова ковінька…
- Дурний тебе піп хрестив... (це про нерозумну людину)
- Матері твоїй ковінька…
- Матері твоїй хиря…
- Дам по макітрі…
- Бісова душа…
- Арештантська душа…
- Підла душа…
- Підлої матері син…
- Підлого стерва робота…
- Підлого сина (дочки) робота…
- Най би тебе пранці з'їли…
- Хай вам грець…
- Ти, гімно нероздушене!
- A, собача кров!
- Дідька лисого…
- Дідько б його взяв (вхопив)!
- Де його чорти понесли? (якщо хтось десь забарився)
- Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
- Зацідить в зуби…
- За патли та в пику (потилицю)…
- Діждався сраної немочі…
- Морда - хоч пацюків бий…
- Морда - що й возом не об’їдеш…
- Стули пельку…
- Тю (тьху), на тебе!
- Чого балухи вилупив? (коли хтось занадто витріщається)
- Чого шкіришся? (про злий сміх)
- Одною сракою на два базари…
- Срали-мазали… (коли хтось щось робить як-небудь)
- Тиць моя радість…
Ранее мы писали, что языковед объяснил значение слов "взаємини, стосунки, відносини, ставлення".
А еще рассказывали о том, какие "украинские" слова советские власти придумали намеренно для осквернения.
При написании материала использованы источники: интервью блогера и переводчика Остапа Украинца для УП, YouTube-канал "Твоя подпольная гуманитарка", Facebook-страница Юрия Горалевича.