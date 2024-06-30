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Звідки взялися матюки в українській мові та чи використовували лайку у давнину

Неділя 30 червня 2024 12:33
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Звідки взялися матюки в українській мові та чи використовували лайку у давнину Звідки в українській мові взялися матюки та які були популярні (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У кожній мові є лайливі слова і матюки не вигадали росіяни чи монголи, вони притаманні всім слов'янським мовам. І в давнину українці також вживали "міцне слівце" - і дуже багато, на всі випадки життя.

Звідки взялися матюки в українській мові та які вирази використовували у давнину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Звідки взялися матюки в українській мові

Якщо у нашого північного сусіда все зводиться до статевого акту, часто неприродно збоченого, а також статевих органів, це дуже грубе і брутальне матюкання, то у нас - українців - лайка переважно пов’язана зі справлянням потреби й місцями, які за це анатомічно відповідають.

Дуже поширеними для українців є також прокляття різного штибу, та переважно вони все одно звучать трохи кумедно й незлостиво.

"Одне з канонічних лайливих слів - "б**дь" - взагалі за мірками середини XVII століття це літературна лексика. Це слово, яке, по-перше, книжне, і воно в першому словнику розмовної української мови фіксується як книжне. Лаврентій Зизаній подає там це слово і дає його тлумачення, як "чоловік шкарадної мови", людина, яка лається за тогочасними мірками", - пояснює перекладач та блогер Остап Українець.

Він додав, що насправді це взагалі українській рефлекс кореня ще давнього, праслов'янського "блонд". Воно ж "блуд". У польській мові слово "блонд" до сьогодні має таку ж форму, яка колись була в праслов'янській. "Б***дь" - це просто грубша форма слова "блудниця".

"Це все давні корені, просто з плином часу вони розвинулися, ніхто ці слова не взяв і не придумав на рівному місці й тим паче боже збав, ніяка орда їх нікому не приносила", - підкреслює Українець.

До речі, лемки ніколи не лаялися, але через тісні контакти з українцями, вони це запозичили. Ніякі монголи цю лексику не приносили ні українцям, ні росіянам. Хоча за словами блогера, росіяни переконані, що це лексика ординська, тобто - від татаро-монгольського іга.

Як сварилися давні українці

"насеру його матері!" або "насеру твоїй матері" (причому "Твоїй" вимовляється саме через дві букви "т") - мається у нашій культурі та контраргумент: "насери собі в голови, щоб м’якіше спать було!"

  • "поцілуй мене в сраку!"
  • "поцілуй собаку в сраку!"
  • "йди ти в сраку!"
  • "щоб ти всрався!"

Матеріальні збитки підсумовуємо виразом: "собаці під хвіст".

Якщо ж на заваді власному самовираженню постають якісь чинники внутрішнього (інфантилізм) чи зовнішнього (по пиці дадуть) характеру, то краще вживати індиферентні вирази:

  • "матері його ковінька"
  • "трясця його матері"
  • "сто копанок чортів тобі в печінку" чи щось такого плану.

Можливе також використання евфемізмів, як от: "до біса" чи "під три чорти", а ще - характерних для Галичини: "холєра", "холєра ясна", "шляк трафив".

Лайливі вирази на всі випадки життя:

  • А добра б тобі не було…
  • А щоб в тебе пір’я в роті поросло…
  • Трясця твоїй матері...
  • Ти, нечиста сило…
  • А щоб тобі чорне було…
  • А щоб тобі відмовили, як чогось попросиш…
  • А щоб твоєю мордою просо молотили…
  • А щоби твоя срака по шву розійшлася…
  • А щоб ти луснув…
  • А щоб тобі заціпило…
  • А щоб тобі повилазило… (коли хтось побачив не те що треба)
  • А щоб тобі заклало… (а це - коли хтось щось не те почув)
  • А щоб ти не діждав…
  • А щоб ти всрався, як маленький був…
  • А щоб вам пусто було…
  • А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)…
  • А щоб тебе грім побив…
  • А щоб йому голова облізла…
  • А бодай тебе чорти вхопили…
  • А щоб тобі добре було…(вживається і як лайка, якби дивно це не звучало)
  • А щоб ти здоровий був…(те саме)
  • А щоб ти падло дристало та й дристало…
  • А щоб тобі булька з носа вискочила…
  • А щоб тебе муха вбрикнула…
  • А щоб тебе колька сколола…
  • А щоб тобі курка на ногу наступила…
  • А щоб вас лиха біда стороною обходила…(вживається і як лайка)
  • А щоб тобі рачки лазити…
  • А щоб ви згинули…
  • А щоб ти скис!
  • А щоб ти сказився!…
  • Дурний як ціп…
  • Стара кляча…
  • Срав пес їхній матері…
  • Най ті качка копне!…
  • Всрався, та й криво!…
  • Кров би тебе нагла заллєла, сучий ти сину!…
  • Дідька лисого тобі дам…
  • Сто чортів в печінку…
  • Іди до бісової матері…
  • Бісовий син…
  • Вражий син…
  • Вражі діти…
  • Бісова ковінька…
  • Дурний тебе піп хрестив... (це про нерозумну людину)
  • Матері твоїй ковінька…
  • Матері твоїй хиря…
  • Дам по макітрі…
  • Бісова душа…
  • Арештантська душа…
  • Підла душа…
  • Підлої матері син…
  • Підлого стерва робота…
  • Підлого сина (дочки) робота…
  • Най би тебе пранці з'їли…
  • Хай вам грець…
  • Ти, гімно нероздушене!
  • A, собача кров!
  • Дідька лисого…
  • Дідько б його взяв (вхопив)!
  • Де його чорти понесли? (якщо хтось десь забарився)
  • Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
  • Зацідить в зуби…
  • За патли та в пику (потилицю)…
  • Діждався сраної немочі…
  • Морда - хоч пацюків бий…
  • Морда - що й возом не об’їдеш…
  • Стули пельку…
  • Тю (тьху), на тебе!
  • Чого балухи вилупив? (коли хтось занадто витріщається)
  • Чого шкіришся? (про злий сміх)
  • Одною сракою на два базари…
  • Срали-мазали… (коли хтось щось робить як-небудь)
  • Тиць моя радість…

Раніше ми писали про те, що мовознавець пояснив значення слів "взаємини, стосунки, відносини, ставлення".

А ще розповідали про те, які "українські" слова радянська влада вигадала навмисно для паплюження.

При написанні матеріалу використані джерела: інтерв'ю блогера та перекладача Остапа Українця для УП, YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка", Facebook-сторінка Юрія Горалевича.

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