"Взаємини, відносини, стосунки, ставлення, відношення": языковед дал четкое объяснение этим словам

Слова, обозначающие отношения между людьми разные и большинство из них не являются синонимами. Люди часто путают, когда нужно употреблять слово "стосунки", когда "відносини", а когда "взаємини".

Когда и как правильно использовать эти слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог известного языковеда и доктора филологических наук Александра Пономарива на BBC.

Как объяснял Пономарив, синонимы - это слова, близкие значению. Если слова не просто близки, а тождественны по значению, то они носят название не синонимы, а дублеты.

Поскольку дублеты семантически не отличаются друг от друга, то какое-то из них становится редко употребляемым, а со временем выходит из употребления.

"Например, в парах морфологических дублетов "емоційний - емоціональний", "офіційний-офіціальний" вторые компоненты теперь почти не используем. В употреблении остались только "емоційний", "офіційний". Из синонимов гнезда "взаємини, відносини, відношення, ставлення, стосунки" ни один не вышел из употребления, потому что они отличаются значением и употреблением", - объяснял в своем блоге языковед.

Он отметил, что не все используют эти слова правильно и одной из причин спутывания является то, что в русском языке нашей группе слов отвечает только одно - "отношение" ("отношения"). А незнающие тонкости украинского языка люди не могут различить семантических оттенков украинских слов.

"В современном литературном языке употребляем так: слово "взаємини" имеет только множество и обозначает связи между людьми. Например, "Племінник не дуже любив свого дядька, але мусив підтримувати тісні родинні взаємини" (Оксана Іваненко)", - пояснил Пономаров.

Очень близкое есть слово "стосунки", но и его нужно употреблять правильно.

"Оно используется для обозначения связей не только между людьми, но и между абстрактными понятиями, между государствами, между разными организациями. Например: ""Приятельські стосунки пов'язували Миколу Лисенка та Петра Чайковського" (Максим Рильський). "У постійних стосунках з Київською Руссю у 12 столітті перебувало Закавказзя". (З підручника). Это слово имеет также и единственное число. Например: "До цього скандалу я не маю жодного стосунку", - добавил филолог.

Еще одно слово, которое часто ошибочно используют до сих пор для обозначения отношений между людьми.

"Відносини" - слово, употребляемое только во множественном числе. Как правило, его используют в общественно-политическом смысле. Говорим: "Інститут міжнародних відносин", "економічні відносини", "суспільні відносини" и т.д.", - объяснил Пономарев.

Слова "відношення" и "ставлення" тоже имеют свое значение и нужно понимать, когда и как их употреблять.

"Відношення" имеет и единственное, и множественное число и обозначает взаимосвязь между явлениями. Оно обычно используется в терминологии: "відношення поверхонь", "відсоткове відношення", "синтаксичне відношення". Слово "ставлення" имеет лишь одно и означает характер обращения с кем-то, с чем-то. Например: "Я його любив, коли когось цікавить моє ставлення до нього" (Михайло Коцюбинський). Или "Дітей треба навчати шанобливого ставлення до надбань світової культури", - отметил в своем блоге языковед.