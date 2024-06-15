Выдуманные "украинские" слова, которых никогда не существовало: как советская власть оскверняла наш язык
Некоторые слова, которые мы привыкли слышать с детства, действительно не существуют в украинском языке. Что-то привнесла с собой советская власть, которая фактически издевалась над украинским, а что-то пришло к нам во время прогресса и развития - из других языков.
Какие слова придумала советская власть, чтобы издеваться над украинским языком и как проверить, существует ли слово на самом деле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на языковеда Андрея Шимановского в Instagram.
Вымышленные слова
Российская пропаганда годами придумывала слова, которые на самом деле не имеют никакого отношения к украинскому. Цель была проста - сделать наш язык бестолковым и смешным. В определенное время украинцы этого не понимали и придуманные слова прижились в употреблении.
Например, такие лексемы, как "розчепірка", "спалахуйка", "яйцо-сподівайко". Некоторые из таких слов придумали советские КВНщики, чтобы высмеять украинский язык.
Для подкрепления такой филологической пропаганды в СМИ выходили статьи, в которых подавались такие лексемы и указывалось, что это украинские слова.
"Подобных публикаций было множество, и беда в том, что часть украинцев считает, что они действительно наши. И довольно часто люди отказываются переходить на украинский язык, потому что считают его каким-то смешным, сельским, несерьезным. Поэтому даже ради шутки не нужно употреблять эти слова ", - подчеркивает Шимановский.
Какие слова не стоит употреблять даже в шутку:
- "Зажигалка" - "спалахуйка"
- "Лифт" - "міжповерховий дротохід"
- "Кощей бессмертный" - "чахлик невмирущий"
- "Зеркало" - "пикогляд"
- "Киндер-сюрприз" - "яйко-сподівайко"
- "Соковыжималка" – "сіковичавичувалка"
- "Гинекологія" – "піхвознавство"
- "Акушерка" - "пупорізка"
- "Медсестра" - "штрикалка"
- "Укол" - "заштрик"
- "Телевизор" - "бачик"
- "Штопор" - "коркотяг"
Заимствованные слова
Эти слова пришли в наш язык во время активного развития, в особенности различных технологий. Некоторые из них - англицизмы, то есть это английские слова, для которых мы вынуждены придумывать соответствующий перевод.
Дедлайн - реченець
Меню - стравопис
Лайк - вподобайка
Тьютор - наставник
Барбершоп - голярня
Ксерокс - копіярка
Фотография - світлина
Планшет - гортайчик
Шлагбаум - перепин
Линк - посилання
Куки - реп'яшки
Портфолио - наробок
Кавер - переспів
Рекрутер - наймар
Гимн - славень
Скриншот - зняток
Попкорн - баранці
Пазлы - складанка
Пикник - гаївка
Руфер - дахолаз
Пост - допис
Дауншифтинг - сковородинство
Чизкейк - сирник
Видео - видиво
Шопинг - закупи
Гаджет - пристрій
Бюстгальтер - персанок
Рюкзак - наплічник
Магазин - крамниця
Ивент - захід
Челлендж - виклик
Аккаунт - обліковка
Граффити - стінопис
Краудфандинг - спільнокошт
Брелок - дармовис
Аватар - мармизка
Лайфхак - хитрик
Смайл - усміхайлик
Фонтан - водограй
Абсурд - нісенітниця
Контент - вміст
Флешмоб - раптівка
Корпоратив - колегулька
Тренинг - вишкіл
Пенис - прутень
Каллиграфия - краснопис
Униформа - однострій
Хештег - кришмітка
Апликация - застосунок
Стоит добавить, что эти слова можно употреблять по собственному желанию, потому что это только варианты и не все украинцы поймут, если вместо файла вы скажете "сніп", а лоукост назовете "малокоштом". Но ни один из вариантов не будет ошибкой.
Как проверить, действительно ли слово украинское
В сети существует много онлайн-словарей, которые помогут вам быстро определить, действительно ли слово украинское. К примеру:
1. Онлайн-версия "Академического толкового словаря украинского языка ".
2. Сайт "Словообразование", которой подскажет украинский ответчик на заимствованное слово из других языков.
3. Как вариант – используйте русско-украинский словарь, который подскажет терминологию и перевод постоянных выражений – фразеологизмов.
4. Также вспомогательным станет ресурс "Словопедия".
Ранее мы объясняли, почему на украинском имена "Лєна" или "Свєта" - это неправильно.
А также мы рассказывали о том, как красиво называются на украинском разные цветы.