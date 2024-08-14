"Обычный маркетинг": тренер рассказал, действительно ли нужно принимать добавки с коллагеном
В коже есть коллаген, отвечающий за упругость. В то же время идея дополнительно пить коллаген в надежде, что он выровняет морщины не совсем удачная. Следует знать, в каких случаях нужно принимать такую добавку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Что такое коллаген
Коллаген - это белок, состоящий преимущественно из трех аминокислот: глицина, пролина и гидроксипролина, а также гидроксилизина.
Глицин и пролин мы синтезируем сами, а вот лизин должны употребить с пищей. Это незаменимая аминокислота.
Коллаген в коже разрушается и заменяется новым. Его образование заново поддерживают половые гормоны: эстрогены у женщин, тестостерон у мужчин.
Также коллаген может портиться вследствие свободнорадикальных процессов в коже, а также благодаря воздействию ультрафиолета. Последний процесс называется фотостарением, и имеет достаточно длительный эффект.
Чтобы в коже или других органах был коллаген, нужны незаменимые аминокислоты, витамин С, определенный уровень половых гормонов и отсутствие длительного действия ультрафиолета. Незаменимые аминокислоты можно получить из крема, даже его пептиды, если они не размером с 2-3 аминокислоты, в кожу не проникнут.
Следует ли принимать добавки с коллагеном
По словам тренера, если в организме достаточно белка и нормальная кислотность желудка, то в целом коллаген не нужен.
"Отношусь как к обычному маркетингу и добавкам. По-моему, это деньги на ветер", - отметил эксперт.
Важно, если человек ведет здоровый образ жизни, правильное питание, то бонусом можно приобрести морской коллаген.
Морской коллаген получают из морских источников, в том числе из рыб и других морских организмов, обитающих в водоемах. Он определяется своей молекулярной структурой и аминокислотным составом, который может варьироваться в зависимости от источника.
Обычно такой коллаген обладает высокой биологической активностью и легче усваивается организмом по сравнению с другими источниками белка.
Этот коллаген широко используется в косметической и диетической продукции, поскольку обладает рядом полезных свойств для кожи, волос, суставов и здоровья. Он несколько дороже по сравнению с белком, полученным из других источников, таких как животные.
Однако если у вас с этим все плохо, то никакой коллаген не поможет.
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