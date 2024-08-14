"Звичайний маркетинг": тренер розповів, чи справді потрібно приймати добавки з колагеном

У шкірі є колаген, який відповідає за пружність. Водночас ідея додатково пити колаген в сподіванні, що він вирівняє зморшки не зовсім вдала. Варто знати, у яких випадках потрібно приймати таку добавку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Що таке колаген

Колаген - це білок, що складається переважно із трьох амінокислот: гліцину, проліну та гідроксипроліну, а також гідроксилізину.

Гліцин та пролін ми синтезуємо самі, а ось лізин маємо спожити із їжею. Це незамінна амінокислота.

Колаген в шкірі руйнується і замінюється новим. Його утворення наново підтримують статеві гормони: естрогени в жінок, тестостерон в чоловіків.

Також колаген може псуватися внаслідок вільнорадикальних процесів в шкірі, а також завдяки дії ультрафіолету. Останній процес називається фотостаріння, і має досить довготривалий ефект.

Щоб в шкірі чи інших органах був колаген, потрібні незамінні амінокислоти, вітамін С, певний рівень статевих гормонів, та відсутність тривалої дії ультрафіолету. Незамінні амінокислоти можна отримати із крему, навіть його пептиди, якщо вони не завбільшки з 2-3 амінокислоти, в шкіру не проникнуть.

Чи варто приймати добавки з колагеном

За словами тренера, якщо в організмі достатньо білка і нормальна кислотність шлунку то в цілому колаген не потрібний.

"Ставлюсь як до звичайного маркетингу та добавок. Як на мене, це гроші на вітер", - зазначив експерт.

Важливо, якщо людина веде здоровий спосіб життя, правильне харчування то бонусом можна придбати морський колаген

Морський колаген отримують з морських джерел, зокрема з риб та інших морських організмів, що мешкають у водоймах. Він визначається своєю молекулярною структурою та амінокислотним складом, який може варіюватися залежно від джерела.

Зазвичай такий колаген має високу біологічну активність і легше засвоюється організмом у порівнянні з іншими джерелами білка.

Цей колаген широко використовується в косметичній і дієтичній продукції, оскільки має низку корисних властивостей для шкіри, волосся, суглобів і здоров'я. Він дещо дорожчий у порівнянні з білком, отриманим з інших джерел, як-от тварини.

Однак, якщо у вас з цим все погано, то ніякий колаген не допоможе.