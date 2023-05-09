Вызывают быстрое старение кожи и рак: топ-8 ошибок в уходе за лицом

С самого детства всех учат, что за кожей нужно регулярно ухаживать. При этом все допускают серьезные ошибки, которые им очень вредят.

Об этом сообщила дерматолог Оксана Коновцева в Instagram .

Не наносите SPF-крем

По ее словам, многие считают, что солнцезащитный крем подходит только для летних месяцев или для пляжа. В частности, это и верно.

Ежедневное применение солнцезащитного крема должно являться главным приоритетом в ежедневном уходе за кожей. Все потому, что это поможет избежать быстрого старения кожи и уберечь ее от онкологических заболеваний.

Выдавливание "прыщей"

Врач отметила, если у вас акне, то любое выдавливание может значительно ухудшить состояние кожи.

Выдавливание или так называемая "чистка" - это не лечение. Такие действия приведут к увеличению воспаления, постакне и рубцеванию.

Недостаточная очистка

Для первичной очистки следует использовать масло, мусс или крем.

В частности, для эффективного удаления макияжа, себума и солнцезащитного крема следует использовать очищающие продукты на основе масла или эмульсии. Эти средства расщепляют и выводят с поверхности кожи все липидные компоненты.

Далее для глубокой очистки необходимы гель, пенка или мусс.

Когда на первом этапе избавились от макияжа и солнцезащитного крема, то тщательная очистка на втором обеспечит полное удаление наименьших остатков загрязнения.

Использование просроченной косметики

Важно помнить, что средства по уходу за кожей не вечны.

Некоторые неоткрытые продукты имеют неограниченное время, а другие продукты теряют срок годности гораздо быстрее, чем указано, когда вы начинаете их использовать.

"Вместо этого обратите внимание на то, сколько времени прошло с тех пор, как вы открыли продукт и подвергли его действию света или кислорода. (Ищите значок маленькой баночки сбоку от любого продукта, число внутри указывает, как долго продукт сохраняет свои свойства после первого открытия крышки)", - говорится в сообщении.

Нанесение продуктов в неправильном порядке

Использование средств в неправильном порядке может сделать их менее эффективными или даже привести к раздражению.

Необходимо сначала очистить кожу, использовать тоник, затем сыворотку и увлажняющий крем. Утром последним шагом будет SPF-крем.

Не увлажнение жирной кожи

Люди, у которых жирная кожа, думают, что им не следует использовать увлажняющий крем.

Дерматолог говорит, что жирная кожа также нуждается в увлажнении. Когда кожа сухая, она имеет тенденцию к чрезмерному образованию жира, чтобы компенсировать это.

"Хитрость заключается в том, чтобы найти правильный увлажняющий крем", - добавила эксперт.

Забываете очистить косточки для макияжа

Кисточки для макияжа нужно мыть после каждого использования, особенно те, которыми наносятся кремовые или маслянистые текстуры.

Чрезмерная эксфолиация кожи

Когда мы отшелушиваем кожу, то удаляем слой, который помогает защитить ее от окружающей среды. Чрезмерная эксфолиация приведет к раздражению, сухости и повышению чувствительности.

Следует использовать мягкие скрабы не более 1 раза в неделю для жирного типа кожи, для сухой - 1 раз в 2-3 недели.