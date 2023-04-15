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Дерматолог рассказала, как без вреда для здоровья экономить на косметике

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Суббота 15 апреля 2023 16:03
Дерматолог рассказала, как без вреда для здоровья экономить на косметике Как можно экономить на косметике (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Немногие задумываются во сколько обходится женская красота. Все потому, что средства по уходу за волосами и кожей, декоративная косметика, особенно брендовых производителей, стоит не дешево. Однако есть способы, которые помогут сэкономить.

Об этом сообщила дерматолог Татьяна Пасека в Instagram.

Как сэкономить на косметике

Дерматолог советует выбирать косметические средства, которые вы сможете покупать в течение нескольких месяцев, а не однократно.

В частности, можно сэкономить на следующих базовых средствах:

  • для очищения кожи (гель, пенка для умывания);
  • для увлажнения (крем, крем-гель, эмульсия).

Эксперт пояснила, что такие средства обладают свойством быстро заканчиваться, поэтому их нужно быстрее обновлять.

На чем нельзя экономить

На средствах с активами дерматолог советует не экономить. В них входят ретинол, витамин С, ниацинамид, пептиды, азелаиновая и гиалуроновая кислота.

В производстве сывороток используются новейшие технологии и научные достижения, потому они стоят так дорого.

"Наука не стоит на месте и появляются несколько более бюджетные варианты. Главное не экспериментировать", - говорится в сообщении.

Не стесняйтесь брать тестеры

В любом крупном магазине можно взять с собой заинтересовавший вас пробник продукта, чтобы проверить, насколько он вам подходит и рассмотреть оттенок при естественном освещении.

К тому же пробниками можно разнообразить свою косметичку без затрат и в этом нет ничего плохого.

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