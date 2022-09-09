Зірки стануть провідниками поїздів у Києві: як проїхатися з улюбленими артистами

Відомі українські артисти на один день змінять амплуа і стануть залізничниками. "Попрацюють" зірки провідниками поїздів у Києві на Дитячій залізниці.

Про це 9 вересня передали в Укрзалізниці на Telegram -каналі.

Таким чином, жителі і гості столиці зможуть проїхатися в поїздах разом з улюбленими виконавцями, поспілкуватися зі співаками, популярними блогерами і шоуменами.

Коли пустять зіркові потяги

Зробити це можна вже цієї неділі, 11 вересня. Незвичайні музичні потяги курсуватимуть в цю дату з 15:00 по 18:00.

Вартість квитків

Проїзд для дітей до 14 років - безплатний.

Для дорослих діють звичайні тарифи.

Які артисти і шоумени будуть

Зазначається, що до лав залізничників приєднаються:

Wellboy,

Андрій Джеджула,

Килиммен з гурту Калуш,

Олександр Пікалов,

Міла Єремєєва,

Анна Трінчер,

Positiff,

Probass & Hardi,

Mozgi,

Ivan Navi,

Амадор Лопес,

100лиця,

Kishe.

Де покататися

Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку за адресою вул.Парково-Сирецька, 4.

Туди можна зручно доїхати Київською кільцевою електричкою (виходити слід на станції Сирець).