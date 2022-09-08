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Київська кільцева електричка додає вечірні рейси: графік

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Київ, Четвер 08 вересня 2022 16:49
Київська кільцева електричка додає вечірні рейси: графік Фото: Київська кільцева електричка додає вечірні рейси (t.me/kyiv_city_express)
Автор: Іван Носальський

"Укрзалізниця" запускає вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Жителі столиці зможуть дістатися в будь-який район міста перед комендантською годиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express в Telegram.

Всього з 12 вересня будуть запущені чотири щоденних вечірніх рейси:

  • Перший рейс відправлятиметься з Дарниці в напрямку Троєщини та Почайни о 21:31 і прибуватиме до Святошина о 22:20.
  • Другий рейс відправлятиметься з Дарниці в напрямку центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 і прибуватиме до Святошина о 22: 29.
  • Третій рейс відправлятиметься зі Святошина в напрямку Почайни та Троєщини о 21:39 і прибуватиме до Дарниці о 22:22.
  • Четвертий рейс відправлятиметься зі Святошина в напрямку центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 і прибуватиме до Дарниці о 22:22.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на маршруті Київської кільцевої електрички запустили черговий оновлений електропоїзд Kyiv City Express.

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Київ Укрзалізниця
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