Звезды станут проводниками поездов в Киеве: как проехаться с любимыми артистами
Известные украинские артисты на один день сменят амплуа и станут железнодорожниками. "Поработают" звезды проводниками поездов в Киеве на Детской железной дороге.
Об этом 9 сентября передали в Укрзализныце на Telegram-канале.
Таким образом, жители и гости столицы смогут проехаться в поездах вместе с любимыми исполнителями, пообщаться с певцами, популярными блогерами и шоуменами.
Когда пустят звездные поезда
Сделать это можно уже в это воскресенье, 11 сентября. Необычные музыкальные поезда будут курсировать в эту дату с 15:00 до 18:00.
Стоимость билетов
Проезд для детей до 14 лет - бесплатный.
Для взрослых действуют обычные тарифы.
Какие артисты и шоумены будут
Отмечается, что к рядам железнодорожников присоединятся:
- Wellboy,
- Андрей Джеджула,
- Килиммен из группы Калуш,
- Александр Пикалов,
- Мила Еремеева,
- Анна Тринчер,
- Positiff,
- Probass & Hardi,
- Mozgi,
- Ivan Navi,
- Амадор Лопес,
- 100лица,
- Kishe.
Где покататься
Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4.
Туда можно удобно доехать киевской кольцевой электричкой (выходить следует на станции Сырец).
Напомним, ранее на сети детских железных дорог в столице стал курсировать легендарный ретро-паровоз Гр-336 после капремонта.
Также мы писали, что Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы, и появился график.