ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)

Новость на русском →
Київ, Понеділок 04 липня 2022 08:01
У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото) Фото: ретро паровоз після капітального ремонту знову "ганяє" в Києві (facebook.com/childrens.railway.in.kiev)
Автор: Володимир Костирін

У Києві на мережі дитячих залізниць став курсувати справжній паровоз, який знову відкритий для перевезення маленьких пасажирів та їхніх батьків. Локомотив з історією нині після ремонту знову експлуатується на Київській дитячій залізниці.

Про це передали в Укрзалізниці в Telegram-каналі.

Самому ретро-паровозу Гр-336-понад 70 років. Він був побудований в 1951 році в німецькому місті Бабельсберг, а до Києва потрапив у якості репарації після Другої світової війни.

Навіть під час нинішньої війни РФ проти України, залізничники в локомотивному депо Сновськ (Чернігівська область) продовжували виконувати капремонт паротяга, розпочатий у 2021-му.

У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)

Ретро-паровоз знову "ганяє" на Київській дитячій залізниці (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

"Цей паровоз має історичне та символічне значення. Саме він у 1953 році відкривав рух поїздів малою столичною магістраллю", - зауважують в компанії.

Паровоз "ганяв" дитячою залізницею в Києві до кінця 1990-х, а потім був задіяний для організації ретропоїздок вузькоколійками нашої країни.

"У 2005 році легендарний локомотив повернули на дитячу залізницю та знову почали перевозити гостей магістралі", - розповіли в УЗ.

У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)

Паровоз відремонтували і запустили на Київській дитячій залізниці (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Як і де покататися на паровозі

Літній сезон руху поїздів, вже 69-й, на Київській дитячій залізниці в Сирецькому парку стартував з червня. Зараз посадка і висадка пасажирів здійснюється тільки на станції "Київ-Пасажирський".

Адреса Київської ДЗ: Парково-Сирецька, 4 (ст. м. "Дорогожичі").

У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)

На Київській дитячій залізниці знову курсує паровоз (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Рух поїздів здійснюватися:

  • Червень, липень, серпень - з четверга по неділю;
  • Вересень, жовтень - у вихідні.

Час роботи:

  • Четвер, п'ятниця - з 10:30 до 17:10
  • Субота, Неділя - з 10:30 до 18:50

У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)

71-річний локомотив після капітального ремонту (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Які ціни:

  • Загальний вагон: для дітей квитки по 50 гривень, для дорослих - 100 гривень
  • Ретро-вагон: для дітей - 60 гривень, для дорослих - 120 гривень
  • Вагон класу "ЛЮКС": для дітей - 100 гривень, для дорослих - 150 гривень

Розклад руху

У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)

Розклад поїздів на Київській дитячій залізниці (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Раніше ми розповідали, що між Києвом і Прагою пустили прямий поїзд, а також показували фото розкішних вагонів.

А також писали, що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там "рамок, як в аеропорту".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укрзалізниця
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя