Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: його поранено
Лідер групи Бумбокс" Андрій Хливнюк, потрапив під мінометний вогонь і був поранений. На щастя, зараз життю музиканта вже нічого не загрожує.
Фото поранення Хливнюк показав у Instagram.
"Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", - підписав музикант серію фото з пораненнями.
Також він додав, що його колона втратила два пікапи, але волонтери з цим повинні впоратися.
Андрій Хливнюк поранений (фото: instagram.com/andriihorolski)
Нагадаємо, що Андрій Хливнюк зараз захищає Україну від російських окупантів у лавах територіальної оборони.
Як ми раніше писали, у Мелітополі окупанти полюють на "фашистів".
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!