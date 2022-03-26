Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: його поранено

Лідер групи Бумбокс" Андрій Хливнюк, потрапив під мінометний вогонь і був поранений. На щастя, зараз життю музиканта вже нічого не загрожує.

"Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", - підписав музикант серію фото з пораненнями.

Також він додав, що його колона втратила два пікапи, але волонтери з цим повинні впоратися.

Андрій Хливнюк поранений (фото: instagram.com/andriihorolski)

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк зараз захищає Україну від російських окупантів у лавах територіальної оборони.