ru ua
Сб, 26 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: його поранено

Новость на русском →
Київ, Субота 26 березня 2022 11:58
Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: його поранено Андрій Хливнюк поранений в результаті обстрілу Києва (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Лідер групи Бумбокс" Андрій Хливнюк, потрапив під мінометний вогонь і був поранений. На щастя, зараз життю музиканта вже нічого не загрожує.

Фото поранення Хливнюк показав у Instagram.

"Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", - підписав музикант серію фото з пораненнями.

Також він додав, що його колона втратила два пікапи, але волонтери з цим повинні впоратися.

Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: його пораненоАндрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: його поранено

Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: його поранено

Андрій Хливнюк поранений (фото: instagram.com/andriihorolski)

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк зараз захищає Україну від російських окупантів у лавах територіальної оборони.

Як ми раніше писали, у Мелітополі окупанти полюють на "фашистів".

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі