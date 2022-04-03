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Макс Барських вступив до ЗСУ і почав навчання (відео)

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Неділя 03 квітня 2022 13:57
Макс Барських вступив до ЗСУ і почав навчання (відео) Макс Барських вступив до ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український співак Макс Барських повідомив, що починає навчання військовій справі та вступив до лав ЗСУ. Він запитав українців, як вони збираються святкувати перемогу.

Про це Макс Барських розповів у відео на своїй сторінці в Instagram.

"Із завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг уявити ... ще місяць тому єдине, що було у мене в руках – це мікрофон. І не тільки...але зараз час змінюється. Скажіть, як святкувати нашу перемогу? Які у вас є ідеї? Давайте подумаємо", - звернувся він до шанувальників.

На відео український музикант у формі ВСУ. І на його рішення відреагував спікер ВСУ Артем Дехтяренко.

"Війна показала справжню сутність людей! Дякую за патріотичну позицію! Макс - приклад для інших!" - написав Дехтяренко в коментарях під відео.

Раніше Барських показував фотографії зі своєї зустрічі з українськими військовими та повідомляв, що планує почати навчання військовій справі. Також він активно допомагав вимушеним переселенцям і відвідав Львів з концертом.

"Я дуже співчуваю кожному українцю в ці важкі часи. Я дуже пишаюся кожним з вас! Ми одна велика сім'я, яка не залишає один одного. Разом ми відбудуємо нашу нову Україну. Країну любові, єдності й щастя! Моє серце зараз з кожним з вас. Я люблю вас!"- писав Барських на своїй сторінці.

Макс Барських народився в Херсоні в 1990 році, 8 березня він відзначив 32 день народження. У 2009 -2013 році працював з російськими продюсерами. Але після вторгнення Росії в Україну скасував всі концерти та відмовився повертати кошти за продані квитки.

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