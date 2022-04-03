Макс Барських вступив до ЗСУ і почав навчання (відео)
Український співак Макс Барських повідомив, що починає навчання військовій справі та вступив до лав ЗСУ. Він запитав українців, як вони збираються святкувати перемогу.
Про це Макс Барських розповів у відео на своїй сторінці в Instagram.
"Із завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг уявити ... ще місяць тому єдине, що було у мене в руках – це мікрофон. І не тільки...але зараз час змінюється. Скажіть, як святкувати нашу перемогу? Які у вас є ідеї? Давайте подумаємо", - звернувся він до шанувальників.
На відео український музикант у формі ВСУ. І на його рішення відреагував спікер ВСУ Артем Дехтяренко.
"Війна показала справжню сутність людей! Дякую за патріотичну позицію! Макс - приклад для інших!" - написав Дехтяренко в коментарях під відео.
Раніше Барських показував фотографії зі своєї зустрічі з українськими військовими та повідомляв, що планує почати навчання військовій справі. Також він активно допомагав вимушеним переселенцям і відвідав Львів з концертом.
"Я дуже співчуваю кожному українцю в ці важкі часи. Я дуже пишаюся кожним з вас! Ми одна велика сім'я, яка не залишає один одного. Разом ми відбудуємо нашу нову Україну. Країну любові, єдності й щастя! Моє серце зараз з кожним з вас. Я люблю вас!"- писав Барських на своїй сторінці.
Макс Барських народився в Херсоні в 1990 році, 8 березня він відзначив 32 день народження. У 2009 -2013 році працював з російськими продюсерами. Але після вторгнення Росії в Україну скасував всі концерти та відмовився повертати кошти за продані квитки.
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