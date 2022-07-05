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Олег Сенцов одружився: перше фото з обраницею

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Вівторок 05 липня 2022 13:27
Олег Сенцов одружився: перше фото з обраницею Олен Сенцов знову одружився (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Український режисер Олег Сенцов знову одружився і показав щасливе фото з його коханою.

Радісною новиною він поділився на сторінці в Facebook.

"Одружився", - лаконічно підписав фото режисер.

Олег Сенцов одружився: перше фото з обраницею

Олег Сенцов одружився (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

На знімку він зображений з новою дружиною у вишиванці. Її звуть Вероніка Вельч.

Хто така Вероніка Вельч

Вона закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, де отримала ступінь доктора філософії з міжнародних відносин.

Зараз вона старший директор з комунікацій в консультативній фірмі зі зв'язків з громадськістю Ridgely Walsh.

"Вероніка має великий досвід у сфері міжнародних зв'язків з громадськістю, правозахисної роботи та політичних кампаній", - йдеться на сайті компанії.

Вона є співзасновником української національної ініціативи "Йди за грошима", яка виступає за реформу політичних фінансів.

Також Вероніка є координатором Євромайдану SOS.

Олег Сенцов одружився: перше фото з обраницею

Олег Сенцов одружився: перше фото з обраницею

Вероніка Вельч народилася в Івано-Франківську (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Нагадаємо, що до цього режисер був одружений на жінці Аллі 15 років. Від цього шлюбу у нього залишилося двоє дітей. Алла подала на розлучення ще у 2016 році.

Також у режисера є позашлюбна донька від журналістки Юлії Бабич.

Як ми раніше писали, Олег Сенцов розкрив продажність росіян на прикладі сина Шаїнського.

Також читайте, що лідер "Динамо" одружився в Києві під час війни.

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Олег Сенцов
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