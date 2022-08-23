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Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 11:45
Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами Хто в світі підтримав Україну нашим прапором (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сьогодні вже 19-й раз у всьому світі відзначають День державного прапора України. І цього року це свято відчувається ще гостріше, ніж зазвичай, адже зараз ми відстоюємо своє право на життя, ідентичність і культуру.

За час повномасштабного вторгнення українці зрозуміли, що не самотні, адже нашу країну підтримує весь світ.

У матеріалі Styler читайте, хто зі світових зірок і знаменитостей продемонстрував Україні підтримку з синьо-жовтим прапором свободи і мужності в руках.

Для зарубіжних селебріті підтримка України - не порожні слова. Актори, співаки, Музичні колективи всіляко приєднуються до боротьби українців проти Росії.

Деякі збирають гроші для допомоги благодійним фондам, а багато з'являються на своїх виступах з синьо-жовтим прапором України.

Мадонна

Співачка Мадонна, яка однією з перших почала активні дії проти російської агресії на підтримку нашої країни, ще 27 лютого опублікувала фото з прапором України.

Джаред Лето

Через кілька тижнів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в березні американський виконавець і актор Джаред Літо підтримав нас і опублікував фото з українським символом на одному зі своїх концертів.

"До всіх моїх друзів і сім'ї в Україні - моє серце розривається, що ситуація загострилася таким нищівним способом", - писав у соцмережі актор.

Знаменитість вже давно показує нам свою прихильність. Ще в 2014 році він їздив до Києва - фотографував барикади і спілкувався з протестувальниками, які тоді жили в наметах.

Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Джаред Дето на одному зі своїх концертів у березні 2022 року (instagram.com/jaredleto)

Людина з великим серцем - Бенедикт Камбербетч

Не залишив нас без уваги і популярний актор Бенедикт Камбербетч. 9 березня на церемонії Cinema Vanguard Award в Каліфорнії він виступив на сцені з українським прапором.

Артист був лауреатом премії на кінофестивалі в Санта-Барбарі. Прапор України йому вручив один з фанатів, а виконавець ролі Шерлока охоче погодився нас підтримати.

Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Бенедикт Камбербетч - людина з великим серцем (фото: Getty Images)

Сер Пол Маккартні

Зірка The Beatles, легендарний виконавець Пол Маккартні на своєму концерті в квітні 2022 року підняв український прапор на підтримку України у війні.

Співак розгорнув синьо-жовтий прапор на першому концерті свого турне. Під час цієї дії зал цілком підтримали співака в його вчинку.

Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Пол Маккартні вийшов на сцену з прапором України (скріншот з відео)

Шерон Стоун

Неперевершена голлівудська актриса Шерон Стоун цілком дала зрозуміти, що вона з народом України. Зірка з'явилася на Каннському фестивалі в наряді в кольорах українського прапора. Стоун показалася на коктейльному прийомі фонду Better World Fund в синьому брючному костюмі. Його кольори були в тон українського прапора!

Зазначимо, що Шерон підтримує нашу націю з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Шерон Стоун в Каннах одяглася в кольори українського прапора (фото: instagram.com/helen_khorikova)

Біллі Айліш

У червні 2022 року американська співачка на концерті в Німеччині з'явилася на сцені з українським прапором, який їй вручила українська виконавиця Jerry Heil.

"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, велике спасибі за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", - написала Jerry Heil.

Відзначимо, що Біллі на концерті поцілувала український прапор, продемонструвавши свою любов замість тисячі слів. Зал в цей момент просто завмер.

Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Біллі Айліш з українським прапором на концерті в Німеччині (скріншот з відео)

Imagine Dragons

У червні фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв прапор нашої держави на концерті в Празі, тим самим показавши, що він підтримує українців у цій страшній війні з країною-агресором.

Ден під час виконання однієї з пісень підняв український прапор, подарований йому переселенкою з Харкова.

Група OneRepublic

Американська група OneRepublic також показала свою віру в український народ. Під час концерту колективу в Торонто Українка змогла передати синьо-жовтий прапор через натовп до сцени.

Лідер колективу Райан Теддер взяв його, підняв його, розгорнув його і повісив на мікрофон.

Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Актриса Джессіка Честейн

У серпні Київ відвідала американська актриса Джессіка Честейн. Зірка позувала в жовтій шифоновій блузі зі шлейфом, класичних синіх брюках і костюмному жакеті. Її наряд в жовто-блакитних тонах повністю продемонстрував підтримку знаменитості нашому народу!

До слова, голлівудська зірка підтримує Україну і неодноразово писала про українців на своїй сторінці в Instagram.

Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Джессіка Честейн (instagram.com/jessicachastain)

Лайма Вайкуле

Як всі ми знаємо, країни Прибалтики активно підтримують Україну і біженців. Такому прикладу послідувала і латвійська співачка Лайма Вайкуле.

Український прапор вона розгорнула під час концерту 31 липня. Зірка вийшла на сцену в литовській Паланзі разом з музикантом Янісом Стібелісом.

Коментуючи свою появу з прапором України на концерті, співачка сказала, що однозначно підтримує Україну.

Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Лайма Вайкуле з українським прапором (фото: Toms Anton)

Додамо, що це далеко не повний список знаменитостей, які з прапором України підтримують нас на публічних заходах. Але ми вдячні кожному, хто допомагає нам і вірить у перемогу України над російським окупантом!

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