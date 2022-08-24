ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Новость на русском →
Україна, Середа 24 серпня 2022 09:00
Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ Фагот, Олександр Положинський і Андрій Хливнюк зараз в рядах ЗСУ (колаж: Styler)
Автор: Микита Мельников

Актори, музиканти, режисери, танцюристи - багато зірок українського шоубізнесу від початку повномасштабного вторгнення РФ стали до зброї у рядах ЗСУ, Нацгвардії, тероборони, щоб захистити нашу землю і наші життя.

До Дня Незалежності України розповідаємо, хто саме з селебретіс проміняв велику сцену на фронт і в окопах боронить країну від клятих ворогів.

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" разом із іншими учасниками пішов служити парамедиком у 130-му батальйоні територіальної оборони Києва. Перші місяці війни він перебував у Харківській області, де надавав пораненим бійцям першу допомогу та вивозив їх для подальшого лікування.

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Гурт "Антитіла" на фронті (фото: instagram.com/tarastopolia)

Наразі 35-річний Тарас Тополя перебуває в Києві, звідки продовжує надихати українців своїми постами в соцмережах. А також продовжує творити.

Сашко Положинський

Колишній лідер українського гурту "Тартак" вже понад три місяці "в окопах". 50-річний музикант розповів, що йому з побратимами довелося навіть побувати в напівоточенні.

"Був на фронті. Навіть не на нулі - а ще трохи далі. Фактично - в напівоточенні... Цього разу по мені валили цілеспрямовано. З різних видів важкого озброєння. Цілодобово... І прилітало. Багато. Один раз так, що довелося потім смертельно понівечені тіла двох моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто", - підбив воєнні підсумки музикант.

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Положинський отримав новий шеврон за досягнення (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Сашко проходить службу у 47-му окремому батальйоні, одним із засновників якого є військовий, блогер та письменник Валерій Маркус.

На фронті музикант продовжує творити, записуючи пісні на телефон.

Фагот

Учасник гурту ТНМК 48-річний Олег "Фагот" Михайлюта вступив до сил територіальної оборони ЗСУ з перших днів війни.

Служити пішли й інші учасники гурту: бас-гітарист Костянтин Жуйков - до Нацгвардії, а гітарист Ярослав Верьовкин - до ЗСУ.

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Олег Михайлюта в теробороні (фото: instagram.com/fahot)

Наразі у гурту відпустка, під час якої вони збирають кошти на благодійних концертах.

Місяць тому ТНМК презентували трек "Енергодар - це Україна!"


Yarmak

30-річний репер Олександр Ярмак вже 24-лютого був у військкоматі. Спочатку він був добровольцем, а згодом офіційно потрапив до лав Збройних Сил України.

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Yarmak (в центрі) з побратимами (фото: instagram.com/yarmak_music)

Музикант, попри життя в окопах, продовжує творити. Зокрема, він випустив трек "Дике поле", який став справжнім воєнним хітом.

Ахтем Сеітаблаєв

З початку повномасштабної війни український 49-річний актор та кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв пішов у лави тероборони.

Цікаво, що у 2020 році вийшов його серіал "Доброволець", а в 2022-му і сам постановник став добровольцем - пресофіцером 206-го батальйону ТрО Києва.

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Ахтем Сеітаблаєв служить в лавах тероборони (фото: instagram.com/seitablaiev)

Дмитро Дікусар

Знаменитий 36-річний танцюрист і хореограф вже через три дні після початку повномасштабної війни в Україн поповнив ряди української армії.

Тепер він боронить землю разом з побратимами. А ще на фронті можливі такі зустрічі...

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Дмитро Дікусар і Олег Михайлюта (фото: instagram.com/fahot)

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Танцівник Дмитро Дікусар захищає Україну (фото: instagram.com/fahot)

Олег Сенцов

Відомий український режисер і колишній політв'язень, 46-річний Олег Сенцов ще в перші дні повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони.

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Олег Сенцов в Бахмуті (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Незабаром він приєднався до загону спецназу. Остання локація Сенцова - одна з гарячих точок, де йдуть важкі бої. Це Бахмут Донецької області.

А ще режисер під час війни встиг одружитися на юристці Вероніці Вельч.

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Режисер разом з дружиною (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс", 42-річний Андрій Хливнюк з перших днів війни служить у Києві у складі окремого підрозділу столичного управління патрульної поліції.

Після того як у Києві перед Софійським собором музикант зі зброєю в руках виконав а капела "Ой, у лузі червона калина", її почали співати, переспівувати й інтерпретувати чи не всіма мовами.

А ще музикант отримав осколкове поранення обличчя у березні. Втім він швидко відновився і повернувся до служби.

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Макс Барських

Музикант вступив до лав ЗСУ і почав навчання ще на початку квітня.

Зараз артист повернувся до концертної діяльності, якою збирає кошти для українців по всьому світу.


Пісня "Буде весна" стала ще одним гімном війни за Незалежність.

Коля Сєрга

33-річний український музикант та екс-ведучий шоу "Орел і Решка" Коля Сєрга з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов захищати нашу країну від загарбників. Службу артист проходить в Одесі.

Зірки в окопах. Ці артисти проміняли шоу-бізнес на службу в ЗСУ

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

А бойовий дух він підтримує жартівливими піснями про ворога.

Нагадаємо, що днями Олександр Положинський розповів про своє ставлення до Зеленського та Залужного.

Дивіться також, хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса День незалежності України
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя