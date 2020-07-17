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Зорепад Персеїди: коли починається й де дивитися

П'ятниця 17 липня 2020 21:09
Зорепад Персеїди: коли починається й де дивитися
Зорепад Персеїди починається 17 липня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці розповіли, коли настане пік зорепаду Персеїди

Персеїди – це один з найбільш яскравих і барвистих зорепадів, який відбувається в літній час. Метеорний потік починається 17 липня і буде тривати досить довго – до серпня. І хоча до піку зорепаду ще далеко, яскраві метеори можна буде спостерігати на небі уже з цієї п'ятниці.

Зорепад Персеїди триватиме від 17 липня до 24 серпня. Пік падаючих метеорів припадає в ніч з 12 на 13 серпня, близько 3:00 ночі. Якщо погода у цей час буде безхмарною, то можна буде побачити до 60 яскравих спалахів за одну годину.

Для того щоб обов'язково побачити це барвисте явище на небі, варто відправитися за місто, якомога далі від населених пунктів та трас і від будь-яких джерел штучного освітлення, пише видання Кореспондент.

Фахівці відзначають, що в піковий час зорепаду можна буде побачити окремі метеори навіть у місті. NASA буде вести трансляцію зорепаду на своєму YouTube-каналі та на офіційному сайті.

Персеїди – щорічний метеорний потік частинок Свіфта-Таттла. Хвіст цієї комети складається з частинок льоду, пилу і порід. Вони згорають при попаданні в шари атмосфери Землі та перетворюються в яскраві спалахи на небі, яке називають зорепадом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які астрономічні явища можна буде побачити у другій половині 2020 року.

А також ми розповідали про те, що до Землі летить велика комета Neowise, яку зможе побачити кожен.

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