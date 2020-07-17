Звездопад Персеиды: когда начинается и где смотреть

Звездопад Персеиды начинается 17 июля (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, когда наступит пик звездопада Персеиды

Персеиды – это один из самых ярких и красочных звездопадов, который происходит в летнее время. Метеорный поток начинается 17 июля и длиться будет довольно долго – до августа. И хотя до пика звездопада еще далеко, яркие метеоры можно будет наблюдать на небе уже с этой пятницы.

Звездопад Персеиды продлится от 17 июля до 24 августа. Пик падающих метеоров придется на ночь с 12 на 13 августа, около 3:00 часов ночи. Если погода в это время будет безоблачной, то можно будет увидеть до 60 ярких вспышек за один час.

Для того чтобы обязательно увидеть это красочное явление на небе, стоит отправиться за город, подальше от населенных пунктов и трасс и от любых источников искусственного освещения, пишет издание Корреспондент.

Специалисты отмечают, что в пиковое время звездопада можно будет увидеть отдельные метеоры даже в городе. NASA будет вести трансляцию звездопада на своем YouTube-канале и официальном сайте.

Персеиды – ежегодный метеорный поток частиц Свифта-Таттла. Хвост этой кометы состоит из частиц льда, пыли и пород. Они сгорают при попадании в слои атмосферы Земли и превращаются в яркие вспышки на небе, которое называют звездопадом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие астрономические явления можно будет увидеть во второй половине 2020 года.

А также мы рассказывали о том, что к Земле летит великая комета Neowise, которую сможет увидеть каждый.