Найцікавіші астрономічні явища другої половини 2020: що ще можна побачити

Найцікавіші астрономічні явища у другій половині 2020 року (Колаж РБК-Україна)

У другій половині 2020 року на небі можна буде побачити ще багато цікавого

Перша половина високосного 2020-го року була дуже багата на астрономічні явища. Коридор затемнень, зорепади та навіть повний парад планет, який буває в середньому раз майже на 200 років. Однак це не всі сюрпризи, які приготував нам цей рік.

Друга половина року буде не менш насиченою і цікавою. Варто відзначити, що парад планет триватиме два тижні та до 18 липня можна поспостерігати за небом вночі, при ясній погоді. Яким явищами ми зможемо помилуватися в цьому році, пише видання "Апостроф".

Повне сонячне затемнення

Це затемнення відбудеться 14 грудня, але жителі України швидше за все не зможуть ним помилуватися. Однак можна знайти онлайн-трансляцію в інтернеті з Чилі, Аргентини або Намібії. Максимальна фаза затемнення складе 1,0254, а максимальна тривалість повної фази – 2 хвилини 10 секунд.

Метеорні потоки

Зорепади або як їх називають вчені, метеорні потоки, можна буде побачити в серпні, листопаді та грудні. Найяскравіші та активні Персеїди очікуються з 9 по 13 серпня, Леоніди пройдуть в листопаді, а Геміниди – 14-15 грудня. Цей метеорний потік зазвичай не тільки яскравий, але і барвистий.

Космічний поцілунок

Неозброєним поглядом побачити це явище буде неможливо і знадобиться спеціальна техніка. 21 грудня дві планети Юпітер і Сатурн, зійдуться на небосхилі так близько, як ніби вони торкнуться один одного. Насправді між ними будуть мільйони кілометрів, але з Землі вони будуть виглядати як закохана пара в поцілунку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи зловили загадкові радіосигнали з космосу.

А також розповідали про те, як легко і безболісно пережити повний парад планет в липні 2020 року.