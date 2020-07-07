До Землі летить велика комета Neowise, яку зможе побачити кожен

До Землі летить комета Neowise (ілюстративне фото: )

На горизонті можна буде спостерігати "велику комету" Neowise

Повз Землю пролітає комета Neowise, яка може стати важливою астрономічною подією. Адже "велику" комету - яку видно неозброєним оком - жителям Землі вдається бачити не так вже часто.

У мережі вже почали з'являтися фото комети, які вдалося зробити людям у різних куточках на світанку.

Повна назва комети - C/2020 F3 Neowise, пише CNET. Минулого тижня, 3 липня, комета пережила максимальне зближення з Сонцем і вціліла. Тепер ми будемо спостерігати її політ протягом декількох днів. Найкраще її видно на передсвітанковому небі над горизонтом.

У NASA кажуть, що комета повинна залишатися видимою буквально за кілька хвилин до сходу Сонця щодня аж до 11 липня. Потім Neowise опуститься нижче горизонту і її не можна буде побачити. Але вона знову з'явиться 15-16 липня вже у вечірньому небі і тоді комету можна буде роздивитися краще.

Політ комети Neowise (фото: twitter.com/jperez1690)

За яскравим гостем з космосу можна буде спостерігати майже до кінця липня. Зараз для тих, хто хоче подивитися на комету, рекомендують спочатку знайти її на небі за допомогою бінокля або телескопа. Після чого за "хвостом" комети можна буде спостерігати неозброєним оком.

Ближче до Землі комета буде 23 липня. Тоді вона, за припущенням астрономів, стане неймовірно яскравою і за її польотом можна буде спостерігати неозброєним оком аж до 25 липня.

Якщо яскравість Neowise посилиться, це дозволить їй стати так званою "великою кометою". Таку ми не бачили з часів комети Хейла-Боппа в 1997 році.

Зникне комета в серпні, а в наступний раз зайде до нас в гості дуже нескоро - лише в 8786 році.

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