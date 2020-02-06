Звіробій розкрила деталі справи проти неї: Зеленський сказав, що злякався (відео)

Марусі Звіробій вручили підозру по справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Волонтерці та ветеранці АТО загрожує покарання позбавлення волі на строк до 5 років, у разі доведення провини.

Йдеться про виробництво за частиною 1 статті 346 Кримінального кодексу.

Як розповіли в прес-службі Держбюро розслідувань, за даними слідства, вона з нардепом Софією Фединою 26 жовтня в одному з львівських кафе в трансляції через соцмережі погрожувала президенту.

За словами самої Звіробій (справжнє ім'я ветеранки Олена Біленька), дана справа дуже схожа на ті, "які шльопали" по справі Шеремета, справі подружжя Грищенків, справі Марченка.

"Відразу хочу зазначити, що у нас товариш Зеленський був на допиті, сказав, що нас із Фединою не знає, але злякався. Тому вважає, що те, що було в стримі, це були для нього погрози", - сказала волонтерка.

Також Звіробій висловила думку, що Зеленського повинні перевірити психіатри, бо в її та Федини словах "не було жодної прямої погрози".

Також колишня військовослужбовець зачитала перед присутніми журналістами деякі пункти з претензій особисто їй від глави держави.

Серед них вказується, що під час робочої поїздки Зеленського до Золотого Луганської області він зустрівся з бійцями ЗСУ і добровольчих батальйонів, щоб обговорити можливість провести розведення сил у зазначеному населеному пункті. При цьому відразу ж після цього замість добровольців в документі почали писати "група озброєних осіб, які оселилися в приватному будинку на околицях міста Золоте". Також йдеться, що за їх ініціативою почався словесний конфлікт, який був висвітлений у ЗМІ.

Звіробій обурюється як формулюванням на свою адресу "маючи умисел на висловлення погроз вбивством президента України", так і порушенням презумпції невинності.

Маруся Звіробій прокоментувала справу про погрози Володимиру Зеленському

Нагадаємо, що стосовно Звіробій Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження у зв'язку з критикою скандального спілкування президента Зеленського з добровольцями в Золотому в жовтні 2019-го - 41-річна ветеранка разом з нардепом Софією Фединою записала відео, в якому було озвучено припущення, що під час однієї з таких поїздок глава держави може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

28 листопада ДБР та СБУ провело в будинку Звіробій обшуки, вилучивши зброю, телефон та блокнот.

Маруся Звіробій нагороджена орденом "Народний Герой України" та відзнакою президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції". Вона звільнилася з лав ЗСУ за станом здоров'я.