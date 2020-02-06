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Волонтерці Звіробій вручили підозру через погрози Зеленському

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 17:34
Волонтерці Звіробій вручили підозру через погрози Зеленському
Фото: Маруся Звіробій (facebook.com/marusyazvirobiy1)

Нардеп Федина проігнорувала виклик до ДБР

У справі про погрози президенту Володимиру Зеленському вручили підозру волонтерці Марусі Звіробій. Про це йдеться в повідомленні Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі центрального апарату ДБР повідомили Звіробій про підозру у погрозі Зеленському вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України). За даними слідства, вона з нардепом Софією Фединою 26 жовтня в одному з львівських кафе в трансляції через Facebook і YouTube погрожувала президенту.

Також повідомляється, що Федіна на вручення підозру до Держбюро розслідувань не з'явилася.

"У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року у Звіробій проходили обшуки у цій справі. У ході обшуків у нього вилучили кілька одиниць зброї.

Зазначимо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Звіробій і Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

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