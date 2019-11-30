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На лобі наклеємо: Звіробій зробила нову заяву

STYLERЖиття    30.11.2019 - 19:33
На лобі наклеємо: Звіробій зробила нову заяву
Маруся Звіробій (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)

Волонтерка Маруся Звіробій закликала владу домагатися повернення окупованих територій

Волонтерка і ветеранка АТО Маруся Звіробій, у якої днями співробітники ДБР і СБУ провели обшуки, закликала владу України відстоювати суверенітет держави і домагатися деокупації захоплених територій не на словах, а в справах. Про це кавалерка ордена "Народний Герой України" написала на своїй сторінці у Facebook 30 листопада.

Після резонансних обшуків в будинку Звіробій (справжнє ім'я ветеранки Олена Біленька) правоохоронці вилучили мобільний телефон, зброю та блокнот. Також її покликали на допит 2 грудня в якості свідка.

Сьогодні екс-військовослужбовець в мережі показала нову заставку - своє фото вона супроводила текстом "Звіробій ся!", обігравши відому фразу Володимира Зеленського "Думай те", сказану при зверненні до Петра Порошенка перед президентськими виборами 2019.

На лобі наклеємо: Звіробій зробила нову заяву

Маруся Звіробій (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)

"Потішна заставочка! Загалом, насправді я хочу перемоги України. Наша земля - наш порядок! Не російський! Донбас наш! Крим наш! Прості речі. Українська влада повинна мати такий само напрямок не на словах, а в справах, а інакше... оцю наліпочку на лобі вам наліпимо!" - написала волонтерка.

Нагадаємо, що стосовно Звіробій Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження у зв'язку з критикою скандального спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому в жовтні - 41-річна ветеранка разом з нардепом Софією Фединою записала відео, в якому було озвучено припущення, що під час однієї з таких поїздок глава держави може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

На лобі наклеємо: Звіробій зробила нову заяву

Маруся Звіробій (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)

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