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Ми будемо нападати: Звіробій зробила жорстку заяву

STYLERЖиття    26.12.2019 - 13:11
Ми будемо нападати: Звіробій зробила жорстку заяву
Маруся Звіробій пригрозила ДБР (фото: РБК-Україна)

Маруся Звіробій прийшла на допит в ГБР і завила не тільки про захист, але і напад

Маруся Звіробій прийшла на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) 26 грудня і завила, що вона буде не тільки захищатися від несправедливості, але і здійснювати напади, якщо це буде потрібно. Група підтримки волонтера і колишньої учасниці АТО вже чекала її під будівлею.

"Сьогодні у мене буде допит. Зараз я тут стою як свідок. Перекваліфіковується в нашій країні ця справа на підозрюваного протягом декількох секунд. Суди у нас проводяться бездоказово і незаконно", – сказала Звіробій журналістам.

Ми будемо нападати: Звіробій зробила жорстку заявуМаруся Звіробій приїхала на допит (фото: PavlovskyNews)

За словами Звіробій, що у неї є претензії до директора відомства Роману Труби і нібито якимось його "впливом" на суддів.

"Якщо центральний апарат ДБР займається моєю справою, це означає, що виклик повинен був бути Шевченківським судом, а вона (постанова) чомусь підписана Печерським судом. Тому ми не тільки будемо захищатися, але і будемо нападати", –заявила волонтер.

Відео можна подивитися тут.

Нагадаємо, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Звіробій після того, як вона записала разом з нардепом Софією Фединою відео, в якому розкритикувала спілкування Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому і заявила, що під час однієї з таких поїздок президент може стати жертвою замаху.

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