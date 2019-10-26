Здати зброю: Зеленський звернувся до націоналістів у Золотому

Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Розмова з націоналістами була досить напруженою

Президент України Володимир Зеленський два дні перебував з візитом на позиціях українських військових в Золотому. В ході візиту у гаранта відбулася неприємна розмова з націоналістами, що перешкоджають розведенню військ. Через це голова держави на підвищених тонах відповідав під час бесіди. У Telegram-каналі "Останній блок-пост #Ні капітуляції" опубліковано відео спілкування з президентом.

Націоналіст: "Ми хотіли б обговорити про формалізацію наших відносин, щоб потім не вийшло, як у Петра Олексійовича".

Зеленський: "Ти зі мною хочеш формалізувати? Ти зі мною".

Націоналіст: "Я з вами. Меморандум... Люди вимагали зустріч".

Зеленський: "Яку зустріч? Не треба про капітуляцію. Так здайте зброю... Ти на мене переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш жодного ультиматуму озвучувати".

Націоналіст: "Я вам кажу: по Україні були акції".

Зеленський: "Денис, по Україні вчора пройшов дощ - ось, що я чув. Які люди - люди? Прізвище ти мені можеш назвати?.. Денис, послухай, я - президент цієї країни, мені 42-й рік, я ж не лох. Я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. І ти мені не переводь [тему] на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, але побачив хлопця, який думав, що перед ним якийсь лопух стоїть. Хлопці: є демократія, є ситуація в країні... Хлопці, до вас ми зараз серйозно звернулися. Будь ласка. Поки".

У ході цього візиту у Зелінського пройшли і інші бесіди.

Націоналіст: "Тут знаходяться люди, які втратили в Широкіно двох побратимів. Якщо зараз буде розведення і знову доведеться забирати ці висоти і втрачати друзів... Я цього, чесно кажучи, не хочу. Тому я Вам кажу: Ваш попередник вже робив такі кроки і потрібно ставитися з розумом".

Зеленський в Золотому поспілкувався з націоналістами (фото: Telegram-каналі Останній блок-пост #Ні капітуляції)

Зеленський: "Я не думаю, що я дурний, вибачте мене, я з усією повагою. Тому я приїхав з людьми саме говорити, які тут живуть, яке їх відношення в цілому, що вони про це думають, яка статистика обстрілу, як вони (військовослужбовці ЗСУ - Ред.) до нас ставляться. Я хотів сам побачити їх ставлення".

Зеленського запросили на чай. Всі розсаджуються для чаювання.

Зеленський: "Було дійсно багато серйозних помилок і втрат, але мені здається, що ми всі повинні працювати, щоб закінчити війну. Тут наші військові і вони тут головні. Я вірю нашим військовим. Ви теж воювали і теж належите до української армії з повагою. Вони там на передовій".

Націоналіст: "Ми теж там були".

Націоналіст: "Ви, коли говорите про місцеве населення, ви розумієте, при всій повазі до місцевих людей, вони не військові. Вони не розуміють, до чого можуть привести певні дії. Це перше. По-друге, тут є люди, які дійсно підтримували Україну. Їх всі знають. Якщо ви помилитеся, жертвами будуть не тільки військові, які свідомо йдуть захищати Україну і втрачати своє життя за батьківщину, але і місцеві цивільні люди, які можуть заплатити своїми життями за свою позицію - проукраїнську позицію. Яку ми з вами підтримуємо".

Зеленський: "Ми не просто підтримуємо - у нас просто проукраїнська позиція".

Націоналіст: "Потрібно зважити всі ризики".

Зеленський: "Всі жертви... Вони до мене приходять СМСками, і ви про них знаєте. Вони і зараз є".

Націоналіст: "Ті, хто йде такими кроками до перемир'я, вони, прагнучи швидко вирішити питання, отримують ганьбу і продовження війни".

Зеленський: "Ви про мене зараз?"

Націоналіст: "Та я не про вас! Я кажу, що в історії це так йде. Просто ми бачимо, як веде себе Росія, Абхазія, Карабах, інші відносини. Будемо реалістами: перемир'я буде підписане з Росією, а не з ЛНР і ДНР".

Зеленський: "Та мені пофіг, з ким воно підписане. Нам з вами пофіг. Нам треба території повернути і зупинити вбивство. Правильно?"

Націоналіст: "Ми хочемо зробити це швидко і заганяємо себе в певні рамки".

Зеленський в Золотому поспілкувався з націоналістами (відео: Telegram-каналі Останній блок-пост #Ні капітуляції)

Як повідомляло РБК-Україна, 22 жовтня російські найманці здійснили обстріл ділянки розведення сил в районі населеного пункту Золоте. Позиції підрозділів Об'єднаних сил в Золотому були обстріляні з стрілецької зброї.