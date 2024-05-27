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"Сделал расклад и спокоен". Коляденко ответил, обновил ли данные в ТЦК

Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)
Автор: Иванна Пашкевич

53-летний хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, что планирует обновить данные в ТЦК.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала "Слава+".

Дмитрий Коляденко об обновлении данных в ТЦК

По словам танцовщика, он стоит на учете, однако из-за нового закона о мобилизации должен обновить данные в ТЦК.

"Я планирую поехать в Болгарию к детям, мне надо этот пин-код в военный билет, чтобы он был честный, чистый. Поэтому я пойду в ТЦК", - сказал Дмитрий.

Также артист добавил, что делал расклад на картах Таро, которые ему сказали, что надо идти.

"Они сказали: "Дима, иди в ТЦК". Я же тоже переживал, думал, что делать. Сделал расписание, и сейчас я спокоен. Мне надо идти", - объяснил хореограф.

 

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ТЦКДмитрий КоляденкоЗвезды шоу-бизнесаМобилизация в Украине