Накажут ли Верку Сердючку за исполнение русскоязычных хитов в Киеве: языковой омбудсмен ответил
Недавно во время концерта в столице Верка Сердючка нарвалась на хейт в свою сторону из-за того, что исполнила песни из русскоязычного репертуара. По этому поводу высказался уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий языкового омбудсмена для Телеграфа.
Накажут ли Верку Сердючку за песни на русском
Как отметил Тарас Кремень, если песня артиста является авторской, если этот певец не запрещен и является гражданином Украины, а трек есть в официальном репертуаре, то исполнять его - не запрещено.
"По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопросы. На перспективу могут возникать жалобы от граждан о нарушении их языковых прав. Мы категорически поддерживаем инициативы отечественных исполнителей, которые перешли на украинский язык и перевели свои песни. Таких примеров сотни", - сказал языковой омбудсмен.
Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Также он добавил, что намерен "обратиться к организаторам концерта, исполнителю, Министерству культуры за разъяснениями, и для того, чтобы украинского языка действительно было больше".
"Будем надеяться, что этот концерт станет не только предметом обсуждений, но и очередной волной украинизации в сфере культуры. Часть граждан действительно обеспокоена нарушением языковых прав", - подытожил Креминь.
Что предшествовало скандалу
17 мая Верка Сердючка дала концерт в Osocor Residence в Киеве. На нем она исполнила песни из своего русскоязычного репертуара, такие как "Дольче Габбана" и "Все будет хорошо". Это вызвало реакцию среди слушателей.
В комментариях подписчики высказали свое мнение: "Это был просто трэш петь на русском", "Кому траур, кому война, а у кого одни танцульки в голове", "Одна Украина, а война и горе у одних, а другие веселятся...".
Другая часть поклонников стали на сторону Андрея Данилко: "Он построил госпиталь за свои средства, помог стольким бойцам и армии в целом!!!! Данилко продал на аукционе Sotheby's свой Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска за 11 млн грн. Вырученные от продажи раритетного автомобиля деньги Данилко передадут для создания в Украине современного центра реабилитации и протезирования Superhumans. И не кричит об этом на весь мир".