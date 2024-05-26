"Никто не сказал правды". В команде Олега Винника отреагировали на хейт в сторону певца

Руководитель официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон ответила продюсеру и певцу Геннадию Витеру, который на днях в одном из своих интервью назвал артиста "слабым человеком".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Валерии.

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По словам представительницы команды Винника, она "обещала себе ни одного комментария под всякого рода грязью", и до последнего старалась этого не делать.

"Сейчас не выдержала. Буду только по существу. 1. украинский продюсер и певец Геннадий Витер, он же Gena Viter. Он же DISCOMAN. 2. "Я пытался списаться с человеком, с которым он живет"...ну зачем такие формулировки? Неужели так трудно сказать: обращался к его жене?", - написала Барон.

Также она отметила, что клип DISCOMAN до сих пор находится на "украденной странице" Олега в Instagram. И как он там появился - она не понимает, ведь Винник к этому отношения не имеет.

"Почему он там вообще появился? Сразу отмечу: Олег к этому отношения не имеет. Почему этот вопрос не мучает. Потому что там большое количество подписчиков и все хоть по разу пересмотрели и узнали благодаря этому о существовании DISCOMAN (это так только размышления)", - добавила Валерия.

Олег Винник и Валерия Барон (фото: instagram.com/valery_baron)

Женщина также считает, что артисты "хайпуют" на имени певца, и подчеркнула, что Олег "помогает Украине собственными средствами".

"Чем дальше, тем больше понимаю: эта пауза (тишина) Олегу была крайне необходима. Очень интересно наблюдать, как суперстар, известные, не очень известные, забытые и не совсем. Все пытаются за счет имени артиста добиться того, чтобы их имена лишний раз упомянули на страницах СМИ", - сказала Барон.

"Проявил себя каждый. И почти никто не сказал правды: человек живет там, где жил уже не одно десятилетие. Ни о ком ни разу не сказал ни одного кривого слова. Помогает родной ненке Украине собственными средствами. Но ведь это всем и мозолит. Хейты собирают больше просмотров", - подытожила она.

Что сказал Геннадий Ветер о Виннике

Геннадий признался, что долгое время тесно общался с Олегом. Более того, они не просто поддерживали контакт, а были настоящими друзьями.

К сожалению, их общение внезапно прекратилось.

В интервью проекту "ЖВЛ" артист рассказал, что был сильно удивлен поведением Винника после начала полномасштабной войны.

Тот не только прекратил общение с поклонниками и исчез из медийного пространства, но и отдалился от своего окружения.

Геннадий Ветер (фото: instagram.com/genaviter_official)

Мужчина рассказал, что певец обиделся на него за то, что он ни разу не позвонил, хотя сам не дал своего нового номера телефона.

Геннадий также пытался связаться с любимой женщиной Олега, но безуспешно - она просто не отвечала.

Первое сообщение от Таюне он получил только через семь месяцев, к тому времени уже решив, что не хочет иметь таких друзей.

Ветер отметил, что не понимает бывшего товарища и его поступков. По его мнению, Олег показал свою истинную сущность, отказавшись от друзей и прекратив с ними общение.

Учитывая все это, он назвал Винника "слабым человеком".