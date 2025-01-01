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Предательница Повалий спела украинскую народную песню на пропагандистском канале

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Некогда украинская певица, а теперь предательница и путинистка Таисия Повалий, спела украинскую народную песню на пропагандистском российском канале.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Так, фанатка Путина выступила на Новый год на пропагандистском концерте "Голубой огонек".

Предательница исполнила украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

Вместе с ней на сцене выступал Кубанский казачий хор, который в 2014 году в РФ наградили медалью "За освобождение Крыма". Таким образом, артисты хора способствовали аннексии украинского полуострова.

 

Напомним, что Таисия Повалий уже выступала в "Голубом огоньке" на российском ТВ 1 января 2023 года.

После этого в Украине возбудили против нее уголовное дело.

К слову, это не единственная украинка, которая засветилась в компании оккупантов-убийц и развлекала народ страны-агрессора в новогоднюю ночь.

В так называемом шоу выступила и Ани Лорак, которая также молчит о войне на родине и продолжает зарабатывать кровавые рубли в РФ.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

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