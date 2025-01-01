Андрей Хлывнюк встретил Новый год на фронте и рассказал, где сейчас служит

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, находясь в зоне боевых действий, вышел на связь с украинцами, чтобы поздравить с праздниками. Также он рассекретил свое направление.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram военнослужащего.

Так, по словам артиста, сейчас он находится на Херсонском направлении.

Музыкант поздравил украинцев с Новым годом и личным праздником - 45-летием, которое он праздновал 31 декабря.

В своем видеообращении Хлывнюк рассказал о службе на Херсонщине.

"Друзья, всех с праздниками зимними. У меня день рождения. Привет из прохладной, но нормальной Херсонщины. И это - видео благодарности всем, кто написал, полайкал и поздравил с днем рождения. К сожалению, не всем я имел возможность ответить. Спасибо вам огромное за ваше внимание и за помощь на фонд", - сказал певец.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Артист также акцентировал на необходимости поддержки украинских защитников, призвав присоединиться к сбору средств в его фонд для приобретения FPV-дронов.

Несмотря на праздничную атмосферу, помощь армии остается чрезвычайно важной для каждого.

"Сбор на FPV для украинской армии продолжается. Присоединяйтесь, если есть возможность такая. Лучшего вам года, чем прошлый", - добавил он.

Напомним, что Андрей Хлывнюк с начала полномасштабного вторжения присоединился к обороне Украины. Музыкант стал бойцом подразделения патрульной полиции "София", который занимается боевыми и гуманитарными операциями.

Лидер группы "Бумбокс" поделился, что является оператором ударного дрона, а его экипаж специализируется на аэроразведке и выполнении боевых задач.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

В июле 2022 года Хлывнюк основал благотворительный фонд, основной целью которого стали гуманитарные инициативы и обеспечение украинских воинов FPV-дронами и ударными беспилотниками.