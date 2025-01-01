Зрадниця Повалій заспівала українську народну пісню на пропагандистському каналі

Так, фанатка Путіна виступила на Новий рік на пропагандистському концерті "Голубий огоньок".

Зрадниця виконала українську народну пісню "Ти ж мене підманула".

Разом із нею на сцені виступав Кубанський козачий хор, який у 2014 році в РФ нагородили медаллю "За визволення Криму". Отже, артисти хору сприяли анексії українського півострова.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій вже виступала в "Голубом огоньке" на російському ТБ 1 січня 2023 року.

Після цього в Україні порушили проти неї кримінальну справу.

До слова, це не єдина українка, яка засвітилася у компанії окупантів-вбивць і розважала народ країни-агресорки у новорічну ніч.

У так званому шоу виступила і Ані Лорак, яка також мовчить про війну на батьківщині і продовжує заробляти криваві рублі в РФ.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)